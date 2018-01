IL CERVELLO UMANO PER IL FUTURO DEL MONDO E' LA PRIMA, GRANDE ED INSOSTITUIBILE RISORSA UMANA Credits Foto pixabay.com Pubblicato il 22/01/2018 di Giuseppe Lembo | Blog Nel Futuro del Mondo, la prima, grande ed insostituibile risorsa è il CERVELLO UMANO. Attraverso la grande risorsa del cervello, l’Uomo può saggiamente pensare ad un Mondo Nuovo, imparando per il bene dell’umanità, a costruire percorsi di Futuro, camminando insieme. A costruire percorsi di Futuro per un Nuovo Umanesimo. È il cervello, la sola grande saggia forza umana che può mettere a confronto, per il bene dell’umanità presente e futura, visione diverse d’insieme umano, fatto di idee condivise, grande risorsa per il Futuro del Mondo. Oggi più che in altri tempi del vivere umano, il Mondo, con al centro l’uomo della Terra, ha una grande necessità del CERVELLO, insostituibile risorsa del Mondo. Da boom industriale basato sulle istituzioni, al boom post-industriale, nel nostro Paese, ma non solo, sono stati i cervelli a determinarne i percorsi fatti di umanità in cammino. Sono i cervelli che indicano le vie del Futuro possibile, dal locale al globale. Le linee guida del Futuro, così come indicate nel confronto delle idee, insostituibile risorsa dei cervelli umani, ci dicono e dicono al Mondo che il Futuro dipende dal passato-presente; dal passato-presente grande risorsa del Futuro, pensando al Nuovo del Mondo, per un Mondo Nuovo. Grazie all’insostituibile risorsa dei cervelli, si costruiscono saggi percorsi di inclusione sociale, una necessità del nostro tempo, parte di Noi che, come non mai, serve al Futuro. A ricordarci l’importante ed insostituibile risorsa del cervello, come nessun’altra nell’Universo, oltre ai tanti libri, già patrimonio del Mondo, è il recente libro di MARCO MAGRINI “Cervello. Manuale dell’utente” Giunti Editore. Un libro importante che torna su un argomento del pensiero umano di grande interesse e sempre attuale, considerandone il ruolo insostituibile che ha nell’universo. Capire il funzionamento del cervello, come scrive in un elzeviro sul libro di Magrini, pubblicato dal Corriere della Sera, a firma di EDUARDO BONCINELLI, anche se difficile, è sempre più possibile; tanto, grazie tra l’altro, alla neurobiologia, “una delle più grandi conquiste della scienza moderna”. Grandi sono le potenzialità del cervello umano. È in sé, una grande risorsa dell’uomo; una grande risorsa dell’uomo in continua evoluzione che contribuisce con le sue grandissime capacità conoscitive, a migliorare le condizioni umane sia individuali che collettive. Tanto, migliorandone, la qualità della vita ed i valori/sentimenti che, unitamente al cervello, sono i due insostituibili pilastri della vita umana, in cammino senza fermarsi mai, con i ritmi del cervello e del cuore, due parte di NOI, grandi risorse per il presente e per il Futuro del Mondo che ha assolutamente bisogno del cervello e del cuore umano. Del cervello per pensare e del cuore per arricchire il Mondo di sentimenti e di valori, senza i quali, avremmo un Mondo piatto e senz’anima; avremmo un Mondo di “indifferenti” che, facendosi male, preferiscono il NULLA esistenziale, negandosi, così facendo, al Futuro che si nutre e cresce di saggezza umana che viene dal cervello e di valori e sentimenti che vengono dal cuore. L’attività del cervello, oggi attentamente studiata dalle neuroscienze ci porta a conoscere sempre più da vicino gli aspetti del più importante organo umano, in parte ancora sconosciuto, in quanto complesso e misterioso. Il cervello è parte di NOI. È quella parte di NOI che, in modo diretto o indiretto, è vitalmente presente, intervenendo a regolare tutti i processi dell’organismo umano. Il cervello, una grande e misteriosa parte di NOI, è più attivo quando dormiamo rispetto a quando siamo svegli. Le informazioni nel cervello possono viaggiare ad una velocità di 430 km all’ora. Il cervello, per la sua insuperabile velocità ha, dentro di sé, anche la grande risorsa di produrre 70 mila pensieri al giorno. Che grande dono di natura all’uomo ricco di una delle risorse più importanti ed insostituibili dell’universo in cui, proprio grazie al cervello, l’Uomo ha il ruolo di grande protagonista del Mondo dell’ESSERE IN DIVENIRE! Altre caratteristiche del cervello umano, un grande dono di natura all’uomo della Terra, è nel non sentire il dolore che invece avvertono e permette di percepire ad altre parti del corpo umano. Il cervello è un ghiotto consumatore di ossigeno, la risorsa insostituibile per il suo funzionamento-vita per l’uomo. Il 20% dell’ossigeno e della calorie che entrano nel nostro corpo, vengono utilizzate dal cervello. La sua vita senz’ossigeno è solo di 4 - 6 minuti. Attenti studi sul cervello umano hanno dimostrato che l’uomo utilizza le sue capacità celebrali al solo 10%. Tanto, in conseguenza del poco uso che facciamo della vasta riserva di neuroni. Utilizzando al meglio il nostro cervello, ricco di risorse poco utilizzate, potremmo imparare più cose, arricchendo così facendo, la nostra vita di nuovi saperi e di nuova conoscenza, utili a pensare, a dialogare con gli altri e/o a leggere un libro, sagge attività per stimolare il nostro cervello, una grande parte di NOI, da rispettare, da volere bene e da conservare per vivere in salute e costruire un Mondo migliore, con l’Uomo, cervello e cuore, attento costruttore di Futuro; attento, soprattutto e prima di tutto, costruttore di PACE e di umanità saggiamente condivisa ed anche capace di volersi bene. Ai tanti libri dedicati al “CERVELLO”, oggi vi va ad aggiungere “CERVELLO. MANUALE DELL’UTENTE” di MARCO MAGRINI. Un libro da leggere perché ce ne allarga la conoscenza, introducendoci alla neurobiologia, una disciplina del sapere umano, in sé una grande conquista della Scienza moderna. È questo un utile percorso di conoscenza che ci permette di scoprire le tante cose sconosciute sul “cervello” umano che tanti, rifiutano con indifferenza e superficialità di conoscere, negandosi, così facendo a comprendere quella parte di NOI che, è saggio conoscere, per meglio affrontare la vita, nella sfera individuale e di insieme, con il cervello grande ed insostituibile protagonista di vita. L’editoria italiana, con il libro di Magrini, viene incontro a quanti vogliono dedicarsi a conoscere il “CERVELLO”. È un libro dall’andamento leggero; parla del “cervello”, con grande correttezza conoscitiva, evitando di dire cose inesatte ed in quanto tali, inopportune ed assolutamente poco utili all’importanza del conoscere. Marco Magrini, con grande rispetto per i suoi lettori che saranno sicuramente numerosi, scrive con grande perizia di “cervello”, toccando con semplicità e completezza tutto quello che c’è da sapere della “macchina più complessa del Mondo”. Si tratta di una lettura dalla conoscenza-risorsa che riesce e bene ad affascinare il lettore che finalmente può con facilità capire cos’è il cervello, un “organo del corpo con il suo funzionamento e le sue connessioni che tutti noi viviamo direttamente da dentro fino a quando siamo stati presenti a noi stessi”. Un saggio messaggio di umanità condivisa è nell’affermazione di Magrini che ci avverte ed avverte i suoi lettori, dicendo che “quello che ci viene da lui e che a lui offriamo, in tempi diversi ed in condizioni diverse, lo sappiamo direttamente dall’interno e non c’è ragione di ritenere che la nostra esperienza sia diversa da quella di chiunque altro essere umano”. Un’analisi di umanità che ritengo non solo saggio condividere, ma fare mia, per il rispetto ad un percorso di saperi assolutamente condivisibile con l’autore che, senza false interpretazioni, afferma “Non è la realtà che si può osservare sia da dentro che da fuori, bensì il nostro cervello. Analizzandone con passione sia il suo funzionamento, che il nostro vissuto”. Con fare scherzoso Magrini si rivolge ai suoi potenziali lettori dicendo: “Complimenti per l’acquisto di questo prodotto esclusivo, fatto su misura per lei”. Continua dicendo “Il suo cervello le offre un servizio straordinario e irreplicabile, la contemporanea disponibilità di un sistema sensoriale per la percezione dell’ambiente, di un sistema nervoso per il controllo dell’apparato motorio, nonché di una coscienza integrata per discernere e decidere, le regalerà anni di continua esistenza”. È un importante manuale d’uso. Di nessun altro organo c’è stato fornito il suddetto manuale, ma gli altri organi sono meno liberi di fare ciò che vogliono, mentre il cervello ci appare liberissimo e responsabile. Amici cari, vi auguro una buona lettura di “Cervello. Manuale dell’utente”. Vi aiuterà a vivere meglio, mettendovi nelle sagge condizioni di meglio capire il “cervello” dalle caratteristiche esclusive, rispetto agli altri organi del nostro organismo umano. Di essere un organo liberissimo e responsabile da amare e da saper volere bene, perché è la parte migliore di NOI, ESSERE UMANI. © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Giuseppe Lembo - La pagina corrente è autogestita Tags: Cultura, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie