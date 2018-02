M5S, Bilotti "Ripartiamo dalla nostra ricchezza: l'agricoltura" Credits Foto pixabay.com Pubblicato il 04/02/2018 Comunicato Stampa Sono diversi anni che mi occupo di problematiche inerenti al mio territorio. Le mie origini nel MoVimento 5 stelle partono da lontano, sono attivista dal 2014, e nello stesso anno ho avuto il piacere di incontrare durante la campagna elettorale per le elezioni Europee Michele Cammarano, attuale Consigliere regionale del MoVimento 5 stelle. Sono gi stata candidata alle elezioni Regionali del 2015 riscuotendo grande consenso e tanti attestati di stima. Sono queste le parole della candidata alla Camera dei deputati del MoVimento 5 stelle Anna Bilotti. Questa mattina sono stata al mercatino della terra ad Agropoli, ho avuto modo di parlare con diversi agricoltori. La frase che mi colpisce sempre di pi questa ci sentiamo soli e dimenticati dalla politica". In questo mercatino possibile acquistare prodotti genuini direttamente dai coltivatori, tutte eccellenze della nostra terra che hanno ottenuto il riconoscimento di presidi slow food. Sono tante le battaglie che stiamo portando avanti in Regione come ad esempio la proposta di legge sulla filiera agricola trasparente. Nei nostri punti del programma elettorale- conclude Bilotti- l'agricoltura un argomento cardine, vogliamo tutelare i coltivatori del beneventano, del casertano e del napoletano da chi continua a firmare scellerati trattati internazionali. Tags: Politica, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie