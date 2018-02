Dopo un clima mite arriva di nuovo l'inverno. Neve a bassa quota, anche al Sud Credits Foto Pubblicato il 13/02/2018 Condizioni decisamente invernali sulle nostre regioni meridionali sia oggi che domani. Una serie di fronti perturbati, collegati a due centri depressionari (o cicloni, ndr) raggiungeranno il Sud. Oggi, martedì grasso, il tempo sarà compromesso su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania con piogge e locali temporali. Precipitazioni forti sono attese sulla Calabria tirrenica. Instabile anche sulle regioni adriatiche centrali dove nevicherà sopra i 200 metri, al Sud invece la neve cadrà sopra i 700/900 metri. Ma ecco che già dalla sera il tempo inizierà nuovamente a peggiorare su Sardegna e Liguria, qui con neve dai 100/200 metri! Mercoledì delle Ceneri che coinciderà con il giorno di San Valentino, peggioramento al Sud con piogge diffuse, temporali e neve che cadrà a quote via via più basse, e fin sopra i 3/500 metri in serata!! Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che da Giovedì 15 la pressione aumenterà gradualmente su tutte le regioni, portando un’atmosfera più stabile, un cielo parzialmente nuvoloso e rare precipitazioni. Antonio Sanò, in anteprima assoluta, annuncia il possibile arrivo di aria gelida dalla Russia dopo il 20-22 Febbraio. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie