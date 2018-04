Siamo un Paese dalla lunga vita. I CENTENARI D’ITALIA E DEL MONDO

Le umanità della Terra destinate a vivere a lungo, sono veramente poche in tutto il Mondo.

L’Italia longeva, ha il suo punto di forza in Sardegna, in un Paese sulle montagne sarde del Gennargentu, dove negli anni novanta il demografo Michel Poulain condusse le sue attente ricerche territoriali per riscontrarne la longevità.

Da attente verifiche demografiche lo studioso scoprì che su di una popolazione di 4 mila persone, ben 42 avevano raggiunto i cent’anni. E così la sarda Villagrande Strisaili, fu individuata la parte più longeva d’Italia e fu definita come “zona blu d’Italia”, in quanto luogo longevo con una concentrazione di centenari superiore alla media.

Era l’anno 2000. Con la Sardegna il mondo italiano si scoprì longevo da “Zona Blu” unitamente alle isole di Okinawa in Giappone, alla penisola di Nicoya in Costa Rica ed all’Isola di Icaria in Grecia.

Prossima Terra longeva nel mondo sarà Loma Linda in California. È ancora da certificare per potersi fregiare della “Zona Blu”, simbolo di umana longevità.

Ma per l’Italia non c’è solo la Sardegna. Tanto, con grande e sorpresa soddisfazione, ci porta in un lembo meridionale che si chiama CILENTO.

Secondo la rivista NATURE in un articolo scientifico, il CILENTO ha le carte in regola per entrare a fare parte delle Terre più longeve della Terra e così fregiarsi, come secondo territorio italiano, della “Zona Blu”.

Con il CILENTO candidato alla “Zona Blu”, l’Italia sarebbe l’unico Paese al Mondo a vantarne due. E così l’Italia della longevità, trova nelle montagne sarde e nel CILENTO, Terra dell’ESSERE parmenideo, le sue “eccellenze” umanitarie più longeve al Mondo.

Una condizione umana italiana che diventa in sé una grande simbolica risorsa di vita sia per le Terre sarde del Gennargentu che per il Cilento, Terre del Mito e dei saperi di Parmenide e soprattutto, “longeve” per saggezza di vita.

La longevità è il grande dono di un vivere sano dovuto, prima di tutto, al mangiare sano, in un altrettanto sano ambiente naturale e ad un insieme umano capace di “volersi bene” e, nonostante i tempi convulsi, di mantenere basso lo stress e così vivere sani e saggiamente a lungo.

È questa, una ricetta infallibile; una ricetta, patrimonio dell’umanità che è presente in Italia nelle terre sarde del Gennargentu e nel Cilento, terra dei miti, dei saperi e di un cibo sano, presupposto e base di una buona e lunga salute.

Il vivere sano è, prima di tutto, il saggio frutto del mangiare sano; tanto, nel rispetto dell’infallibile principio della cultura che nutre, che ci richiama il saggio modello di vita territoriale del “siamo quel che mangiamo”.

Il mangiare sano, significa, soprattutto, usare il CIBO territoriale a chilometro zero; un cibo prodotto nel saggio e sacro rispetto UOMO-NATURA, con l’uomo capace di volere saggiamente bene la propria madre Terra e di rispettarla, producendo “eccellenze alimentari” dalle grandi virtù salutistiche.

In assoluto e prima di tutto il prodotto principe del sano e longevo cibo cilentano è l’OLIO D’OLIVA, che ricco com’è, di polifenoli, agisce salutisticamente sull’organismo umano, ritardandone l’invecchiamento delle cellule; si tratta di una grande, insostituibile risorsa corporea per la longevità centenaria di un CILENTO LONGEVO, tra l’altro, forte della sua grande risorsa di un insieme umano, una grande ricchezza per il patrimonio del mondo della longevità umana.

Quali i segreti della longevità nelle poche aree “Zona Blu” del pianeta Terra, con l’Italia, miracolosamente al primo posto? Prima di tutto, una vita naturalmente sana a contatto con la natura, vivendola, intensamente vivendola, camminando molto e mangiando con saggia parsimonia il solo buon cibo della Madre Terra che, conservando le sue caratteristiche naturali del passato, è ancora fonte di buona salute da trasmettere al Futuro.

Il sano e salutare cibo, frutto di un saggio rapporto Uomo/Terra è, tra l’altro, fonte di longevità umana, un patrimonio che il presente deve saggiamente conservare al Futuro dell’umanità, il cui vivere è sempre più gravemente compromesso da un fare umano assolutamente poco saggio e poco rispettoso della Madre Terra.

L’Uomo, facendosi un male da morire, non sa volersi bene e tanto meno rispettarsi, rispettando le buone regole del vivere sulla Terra; tanto, volendosi bene e mantenendo basso lo stress causato da una vita che, agendo confusamente, fa un male da morire sia a se stesso che agli altri con cui si vive, rispettandoli sempre meno e sempre meno capaci di volersi bene.

Tanto, facendo un grande male non solo al proprio corpo, ma anche all’anima che è tristemente avvelenata da una vita terrena sempre meno bella da vivere per un crescente, diffuso e sofferto malessere causato dalla smania egoistica e poco umana dell’avere-apparire che si nega all’ESSERE. Che nega l’Uomo ai valori dell’ESSERE IN DIVENIRE assolutamente necessari al vivere umano che ha bisogno dell’altro conoscendolo, grazie alla saggia conoscenza di se stesso.

L’uso corretto del cibo è una risorsa umana per un vivere sano ed a lungo.

La sua prima caratteristica è quella della territorialità. Nelle “Zone Blu” si mangiano principalmente prodotti locali; si mangiano prodotti della buona Terra, coltivati secondo tradizione e nello spirito di un saggio rapporto umano, Uomo/Terra.

Un’altra saggia risorsa è quella del vivere insieme; un vivere insieme, con alla base il sacro rispetto umano e del volersi bene. Tutto questo fa parte di un patrimonio di risorse umane che si traduce in patrimonio genetico del vivere sano ed a lungo.

Queste terre del pianeta “Zone Blu”, sono grandi risorse per il Futuro della vita sulla Terra. Sono in sé, un vero, grande patrimonio dell’umanità; un patrimonio che è in sé una grande risorsa per il Futuro sempre più incerto della vita dell’Uomo sulla Terra che, per le sue tante colpe rende difficile il proprio vivere, cancellandone le buone e sagge caratteristiche che, oltre al presente, servono e non poco, al Futuro dell’Umanità. Un’umanità che deve imparare a volersi bene ed a riappropriarsi della grande risorsa che è l’ESSERE IN DIVENIRE, con percorsi di umanità indifferenti all’avere-apparire e con l’Uomo attento a conoscere se stesso, per meglio conoscere gli altri della Terra, vivendo in serenità e negandosi allo stress e con un’umanità di insieme capace di volersi bene.

Il segreto italiano di lunga vita è un segreto/patrimonio italiano da recuperare il più diffusamente possibile. Tanto, avendo un saggio rispetto per la vecchiaia; un rispetto che, guardandosi attorno, è sempre più difficile trovare.

C’è in questo mondo umano sempre più disumano, tanta crescente indifferenza per la centralità dell’UOMO; tanto, anche e soprattutto da parte delle istituzioni. Purtroppo, si tratta di una triste indifferenza fortemente italiana con gli anziani sempre più soli ed abbandonati a se stessi; sempre più indifferenti a considerarli, così come meritano, un capitale umano di grande saggezza e custodi di un passato che serve al Futuro e di cui l’Uomo non può assolutamente fare a meno, avendo nel tempo che fu, quelle pillole di saggezza (il cibo territoriale, il volersi bene e le sagge condizioni di una serenità di vita che ne riducono lo stress) che, per continuare ad avere sul pianeta Terra “Zone Blu”, naturali risorse per una saggia e lunga vita umana, non si possono assolutamente cancellare, considerandole stoltamente inutili reflui di un passato che non serve al presente ed ancor meno al Futuro.

Non è così! Non è assolutamente così! Anche il passato saggiamente sano della longevità serve al presente, ma soprattutto al Futuro che ha un grande bisogno della longevità, in quanto saggio patrimonio di vita, con risorse che servono all’Uomo del Futuro, per costruire quel percorso di umanità con alla base l’ESSERE ed i suoi valori, grandi risorse che ci liberano da veleni inquinanti che rendono difficile la vita su questa nostra maltrattata Terra in tutte le età, con il primo e mortale danno che viene all’Uomo dallo stress, la peggiore e più grave delle malattie invalidanti e/o causa di morte.

La buona nutrizione viene dall’uso non abusato del cibo; la buona nutrizione è salute; la buona nutrizione, è assolutamente estranea al consumismo; la buona nutrizione è benessere; la buona nutrizione è longevità.

Nella buona nutrizione che, è lontana anni luce dal cibo spazzatura che ammorba le tavole italiane e del mondo del nostro tempo, un tempo tristemente poco umano, c’è il segreto per vivere a lungo; un segreto che chiede all’Uomo una saggezza del fare che purtroppo non c’è.

Un segreto che chiede, per non morire di cibo spazzatura, un’agricoltura sostenibile, con prodotti della Terra per l’Uomo e non contro l’Uomo. Tanto, garantendo una buona vecchiaia e riducendo tra l’altro, la degenerazione del corpo, con tanta saggezza ed una ricca etica dello spirito che va oltre l’impietoso decadimento fisico.

Bisogna che il mondo moderno, sappia fare tesoro del passato. Sappia saggiamente diventare un pianeta/SPARTA con gli uomini anziani rispettati al massimo, tanto da essere considerato il luogo della Terra dove la senilità era garanzia di saggezza ed occasione per rafforzare le virtù spirituali.

Tutto questo deve essere oltre che formalmente attualizzato, reso saggiamente vivo e vitale per un’umanità con il “vecchio” non un peso, ma una risorsa valore. Tanto, contravvenendo a quel disumano, preoccupato e poco saggio tetto da non sforare delle attese di vita, considerato da Noi un grande ed insostituibile peso-danno per il Futuro italiano che non si può permettere di garantire l’assegno pensionistico ed i servizi assistenziali alla persona oltre le previsioni programmate. E così l’Italia umanamente longeva nelle montagne sarde del Gennargentu e del Cilento in Campania, diventa tragicamente disumana nel suo manifestato allarme da vero e proprio accerchiamento al diritto alla vita che deve esaurirsi nei tempi programmati, per evitare gravi danni al Futuro delle nuove generazioni,penalizzate da un’eccessiva longevità.

Che disastro italiano! Che umanità disumana! È un danno umanamente grave al presente e soprattutto al Futuro italiano che si rifiuta, tra l’altro, di garantire la longevità, un diritto naturale per chi sa vivere saggiamente la propria vita su questa nostra ammalata Terra, sempre più, una valle di lacrime.

