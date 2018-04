25 marzo-8 aprile: la Città di Agropoli tra sport e cultura Credits Foto Pubblicato il 08/04/2018 Comunicato Stampa Due settimane intense per la Città di Agropoli, quelle che hanno preso il via il 25 marzo con la 19^ edizione dell’Half Marathon, che ha visto la presenza di circa 1.400 atleti, provenienti dall’Italia e, per la prima volta quest’anno, anche dall’estero; il 26 marzo ha preso il via, invece, il Torneo Internazionale di Calcio giovanile “Città di Agropoli”, giunto alla 37^ edizione (con chiusura il 31 marzo). Cinquanta i club, provenienti da nove regioni italiane (Lombardia, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia) e dall’estero (USA, Canada, Colombia; per l’Europa: Slovacchia, Polonia, Ucraina) per un totale di circa 3.000 persone, tra atleti e accompagnatori, intervenuti ad Agropoli nella settimana delle festività pasquali. Presenze importanti registrate anche dal 6 aprile, fino ad oggi 8 aprile, in occasione del 7^ Salerno open, competizione di danza sportiva, che si è svolta presso il palazzetto dello sport “A. Di Concilio”. Ieri 7 aprile, altro evento di rilievo: “X Trofeo Città di Agropoli”, di Orienteering. La manifestazione, valida come prima tappa del Trofeo Italia centrale, indetto dalla Federazione sport orientamento Lazio, ha previsto partenza ed arrivo in Piazza delle Mercanzie e ha visto la partecipazione di centinaia di atleti, provenienti da diverse regioni italiana, a gareggiare nell’ambito del centro cittadino. Quindi, nel pomeriggio di ieri, spazio anche alla cultura, con la presentazione dei nuovi servizi della biblioteca comunale di Agropoli. E’ stato infatti attivato il servizio MLOL (Medialibrary on line) che permetterà ai cittadini di Agropoli di usufruire di risorse digitali (migliaia di e-book, file audio e video, musica, testate giornalistiche nazionali e internazionali e tanto altro) in maniera completamente gratuita. A breve partirà la formazione degli operatori che saranno di ausilio agli utenti che vorranno iscriversi alla piattaforma per poter fruire di una cultura assolutamente free e alla portata di tutti. Un progetto innovativo per il quale la Città di Agropoli si vanta di avere il primato, in tutto il Cilento. Senza perdere di vista poi la convenzione tra il Comune di Agropoli e il liceo 'Gatto' per un progetto di condivisione di risorse documentarie digitali, tra Ente e scuola, insieme per promuovere la cultura e la lettura. Una bella pagina per Agropoli, che non vuole essere da meno rispetto alle grandi Città, in termini di fruizione di servizi e possibilità di leggere, informarsi. «Archiviamo – afferma il Sindaco Adamo Coppola – due belle ed intense settimane di sport, che hanno visto nella nostra Città, migliaia di presenze. Le nostre strutture sportive, create nel tempo, ci permettono oggi di fare dello sport una delle leve per destagionalizzare il turismo. Un lavoro costante, che ci impegna quotidianamente, ma che viene ripagato dal vedere i tanti che vengono nella nostra Città e, grazie agli eventi sportivi, hanno modo di conoscerla ed apprezzarla. E scegliere magari di tornarci. Sappiamo che il lavoro da fare è ancora tanto, ma ci consola sapere che siamo sulla buona strada. Ieri pomeriggio infine – conclude – abbiamo presentato anche i nuovi servizi di cui sarà dotata la biblioteca civica: permetteranno di far sì che la cultura sia davvero alla portata di tutti». Tags: Spettacoli-Eventi, Acciaroli Seguici Segui @cilentonotizie