Arriva il caldo con l'alta pressione. Scoppia la Primavera su tutta l'Italia Credits Foto Pubblicato il 17/04/2018 Da Giovedì 19 Aprile l’anticiclone europeo Apollo dalla Germania avrà già conquistato il Nord e gran parte del Centro, non ancora completamente il Sud. Fino a Mercoledì 18 temporali localmente forti interesseranno l’Appennino centro-meridionale spingendosi fin verso le coste tirreniche. Fenomeni molto forti sono attesi in Sicilia nella giornata di Mercoledì, anche con nubifragi e grandinate. Come detto poi, da Giovedì avanzerà imperiosamente l’alta pressione Apollo che farà scoppiare la Primavera su tutta Italia con temperature in graduale aumento. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il cuore caldo di Apollo pulserà per almeno 8 giorni, caratterizzando con il bel tempo e un ampio soleggiamento sia il weekend 21-22 Aprile, sia la festa di Mercoledì 25 Aprile. Temperature in graduale aumento con valori termici tra 24 e 28°C al Nord e Toscana, qualche grado in meno al Centro-Sud. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie