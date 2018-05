Morigerati all'ONU, il sindaco Cono D'Elia tra i delegati mondiali Morigerati all’Onu, il comune cilentano rappresenta l’Italia come modello innovativo di sostenibilità Credits Foto Pubblicato il 09/05/2018 Comunicato Stampa Alla presenza dei delegati governativi di tutto il mondo, il Comune di Morigerati rappresenterà l’Italia come modello innovativo di sostenibilità per le piccole e medio imprese ed esempio amministrativo virtuoso nella sede dell’ONU a New York sabato 12 maggio nell’ambito del Forum dell’ICSB International Council for Small Business. Un momento di grandissima importanza per il piccolo comune del Cilento che vedrà la partecipazione del primo cittadino Cono D’Elia, insieme ai sindaci di Washington, Seoul, Québec. L'evento sarà aperto da António Guterres,segretario generale delle Nazioni Unite. Il tema della tre giorni, che si svolgerà al Palazzo di Vetro, dal 10 al 12 maggio, è di quelli caldi: al centro del Forum MSME ci sarà l’importanza delle piccole e medie imprese nell'economia e nella creazione di lavoro e valore per la società. D’Elia interverrà raccontando l’esperienza del Comune di Morigerati. Un evento dedicato agli imprenditori e alle PMI, in partnership con il consiglio internazionale per le piccole imprese. Un appuntamento prestigioso e di rilevanza mondiale per il piccolo Comune cilentano che porterà anche l’esempio virtuoso dei privati e delle aziende locali davanti ai ministri, accademici e ambasciatori provenienti da diversi Paesi. Il Comune di Morigerati condividerà questa esperienza con l’azienda Santomiele di Prignano Cilento, ritenuta dal Forum modello imprenditoriale virtuoso. «Siamo onorati di partecipare ad un evento così importante – commenta il sindaco Cono D’Elia – Essere scelti per rappresentare l’Italia nella prestigiosa sede delle Nazioni Unite quale esempio di amministrazione virtuosa ci gratifica del lavoro svolto finora e ci impone di fare ancora di più per le nostre comunità e per il territorio. Siamo grati al prof. Roberto Parente, docente dell’Università di Salerno che ha dato un fondamentale e prezioso contributo per la nostra presenza all’Onu», conclude il primo cittadino che sarà presente a New York anche in qualità di vicepresidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’ente affiancherà la Fondazione Grande Lucania Onlus, presieduta da Franco Castiello, nel Cilento Day, che si terrà alla ST Jonh’s University venerdì 11 maggio alle 12. Tags: Cultura, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie