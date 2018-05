Meteo, ancora tempo incerto sull'Italia. Settimana fresca e instabile In azione il 2° ciclone del mese di Maggio

Credits Foto Pubblicato il 14/05/2018 Si è formato sull'Islanda e ha raggiunto l'Italia nel corso del weekend e condizionerà il tempo anche per la settimana appena iniziata; stiamo parlando del secondo ciclone del mese di Maggio, sì perché ne arriverà un altro. Il tempo continuerà a rimanere instabile con piogge e temporali che colpiranno molte regioni, ma soprattutto con un clima quasi autunnale dato che le temperature sotto scese di qualche grado sotto i 20°C su molte città e regioni. Se oggi (Lunedì) i rovesci interesseranno soprattutto Liguria, alta Toscana e settori alpini, Martedì saranno Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, il Triveneto, e ancora le Alpi ad avere temporali come sono attesi a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Trieste. Non andrà meglio nemmeno Mercoledì con temporali ancora sul Lazio, in Campania, su Alpi e Prealpi, sul grossetano e sulla Venezia Giulia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it annuncia altri temporali anche per Giovedì, soprattutto al Centro, mentre Venerdì l'instabilità sarà meno diffusa, ma ecco che i dati provenienti dal Centro Europeo con sede a Reading (Ecmwf) indicano per il weekend 19-20 Maggio l'arrivo del 3° ciclone, questa volta dal Nord Europa: sarà ancora maltempo.