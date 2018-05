"Università di Strada", presentazione del Progetto a Campagna Credits Foto Pubblicato il 16/05/2018 Comunicato Stampa Domenica 20 maggio 2018 alle ore 12:00 presso il Corso Umberto I di Campagna (SA) si terrà la presentazione del Progetto "Università di Strada" a cura dell'Università Popolare Interculturale di Salerno e la rete nazionale Unieda. Il progetto “Università di Strada” è risultato vincitore del bando indetto dal Ministero del Lavoro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale e coinvolgerà 20 regioni e 40 città. In Campania ha raccolto l’adesione dei Comuni di Campagna, Padula, Sassano e Salerno. L’evento sarà un’occasione per conoscere le iniziative formative e culturali che interesseranno la comunità di Campagna. L’Università di Strada è una iniziativa di cultura per la gente che passa, che si ritrova in un luogo per una visita, un acquisto, un servizio. L’Università di Strada è il nostro modo di dichiarare l’amore per i luoghi dove viviamo e che contribuiamo a far crescere. Una piazza, una via, una strada più grande, un giardino, una piazzola, uno spazio abitato da esercizi, spesso solo commerciali, a volte culturali, rappresentano i luoghi deputati a svolgere lezioni, conferenze, corsi, seminari, laboratori, tutto quanto è sinonimo di riappropriazione della città dove viviamo. L’Università di Strada è anche il recupero della cultura popolare attraverso un processo di cultura dal basso dove il destinatario dell’offerta formativa diviene protagonista e divulgatore delle sue conoscenze, della sua storia, delle sue esperienze, “dalla microstoria alla storia”. Tags: Spettacoli-Eventi, Salerno Seguici Segui @cilentonotizie