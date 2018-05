Meteo: bel tempo? c'è ancora da aspettare! Instabilità atmosferica sempre diffusa Credits Foto Pubblicato il 16/05/2018 Tutto si svolge alle quote alte dove aria più fredda, legata ad una circolazione depressionaria, continua a rendere instabile la nostra atmosfera, favorendo le condizioni per lo sviluppo di temporali. Oggi i temporali saranno i protagonisti del tempo su molte regioni del Centro-Nord come Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia. Temporali sono attesi a Roma, Firenze, Perugia, Milano e Padova. Regioni meridionali più soleggiate. Non andrà meglio neppure Giovedì con temporali sparsi sull’arco alpino e prealpino, più diffusi ancora sulle regioni centrali e questa volta anche sulla Romagna. Le temperature, rispetto ai giorni scorsi, acquisteranno qualche grado in più. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che se Venerdì l’attività temporalesca sarà meno diffusa, nel weekend 19-20 Maggio l’arrivo di un’altra goccia fredda in quota minerà ancora una volta il tempo su alcune regioni. I temporali diventeranno via via più diffusi sulle Alpi, sulle Prealpi, in Piemonte e in Lombardia risultano anche forti e con grandinate. Temperature in graduale aumento, soprattutto al Nordest e al Centro-Sud con valori massimi vicini ai 25-28°C. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie