La cultura dell'imprenditorialità all'Istituto Pomponio Leto di Teggiano Credits Foto Pubblicato il 17/05/2018 Comunicato Stampa Si terrà sabato 19 maggio alle h 11:30 presso l'Istituto Pomponio Leto di Teggiano il workshop "I giovani & la nuova imprenditorialità", iniziativa prevista nell'ambito dell'azione di animazione territoriale attuata dal Comune di Teggiano, "Ente accreditato da INVITALIA SpA" per l'attuazione del programma Resto al Sud. Introdurranno i lavori Rocco Colombo, Dirigente Scolastico dell'Istituto Pomponio Leto e Vincenzo D'Alto Presidente del Consiglio Comunale di Teggiano. Cono Morello, Consigliere del Comune di Teggiano, ideatore dell'Ufficio Europa, illustrerà le opportunità del programma Resto al Sud per i giovani under 36 e i vantaggi che possono derivare per le aree interne del Vallo di Diano e dalla partnership tra INVITALIA SpA e Comune di Teggiano. Concluderà i lavori Vincenzo Quagliano della QS & Partners di Salerno che presenterà attività e progetti in corso di attuazione promossi dai giovani e dalle Istituzioni delle aree a Sud di Salerno e le altre opportunità a valenza regionale, nazionale e comunitarie. E' previsto uno spazio finale destinato alle domande provenienti dall'uditorio. L'iniziativa intende sostenere la diffusione della cultura dell'imprenditorialità anche nelle scuole, al fine di stimolare, affiancare e valorizzare l'intraprendenza dei giovani con idee creative e innovative e la conoscenza delle misure a favore dell'ingresso nel mondo del lavoro. L'incontro è aperto a Enti, Istituzioni Scolastiche, Associazioni giovanili e a tutti coloro che sono interessati ai temi del lavoro e dello sviluppo.