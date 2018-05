Ricco programma di manifestazioni ed eventi di fine anno all’Istituto Comprensivo Castellabate Credits Foto tuttoscuola.com Pubblicato il 31/05/2018 Comunicato Stampa Mancano pochissimi giorni al termine delle lezioni e gli alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo Castellabate hanno organizzato un ricco programma di manifestazioni ed eventi conclusivi. «Quello che sta per chiudersi è stato un anno particolarmente intenso – spiega la dirigente scolastica Gina Amoriello – Ringrazio, per il lavoro svolto insieme, l’intera comunità scolastica, gli studenti e i docenti, il Dsga dott. Stefano Ippolito e tutto il personale Ata, lo staff che mi ha coadiuvato, ovvero i collaboratori del DS, le funzioni strumentali, il Nucleo interno di valutazione, i responsabili di plesso, nonché le famiglie, i referenti degli Enti pubblici e privati. La nostra scuola si è dimostrata capace di operare con comunità d’intenti e condivisione di scelte di fronte alle sfide che ci sono state poste. Un grande in bocca al lupo agli studenti che si apprestano a sostenere gli esami conclusivi del primo ciclo». Domani (giovedì 31 maggio 2018) alle ore 10.00 i ragazzi della Scuola secondaria di I grado del plesso di Perdifumo saranno i protagonisti di “Musica e parole per ricominciare”, kermesse per il Centenario della Prima guerra mondiale. Sempre domani alle ore 18.30 in Piazza Giuseppe Comunale a San Marco di Castellabate i ragazzi dell’orchestra “Ruggero Leoncavallo”, appartenenti alla Scuola secondaria ad indirizzo musicale, si esibiranno in un saggio concerto. Venerdì 1 giugno alle ore 10.30 nel plesso di San Marco si svolgerà “Arrivederci alla prossima avventura…”, attività di continuità con i tre ordini di scuola. Lunedì 4 giugno a partire dalle ore 9.00 i bambini della la Scuola dell’Infanzia e della Primaria del Plesso di Santa Maria si esibiranno nella manifestazione “Cittadini del mondo... Un anno insieme a noi…”. A seguire si svolgerà un incontro di continuità con la Scuola dell’Infanzia. Martedì 5 giugno alle ore 09.30 i bambini della Primaria di Lago presenteranno l’attività di motoria “La scuola in gioco”. Molto intensa la giornata di mercoledì 6 giugno con più eventi in programma: alle ore 9.30 sul campo “A. Carrano” di Santa Maria si svolgerà “Giochiamo nel nostro Istituto”, manifestazione conclusiva del progetto “Sport di classe” che coinvolge i plessi della Primaria di tutto l’Istituto comprensivo. Alle ore 10.30 i bambini della scuola dell’Infanzia di Ogliastro Marina saranno protagonisti di “Grazie scuola!”, mostra del “Progetto arte” e drammatizzazione. Nella stessa giornata alle ore 16 presso l’aula magna di Santa Maria si terrà la cerimonia ufficiale “Certificazioni Trinity” con il Trinity College Ambassador, prof. Raffaele Nasti, che consegnerà gli attestati agli alunni che hanno conseguito la prestigiosa certificazione linguistica. Giovedì 7 giugno alle ore 10.30 la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Castellabate presenta la mostra progetto “Fimando e filmando” con una cerimonia di saluto degli alunni della classe V e dei bambini che terminano la Scuola dell’Infanzia. Venerdì 8 giugno dalle ore 9.30 la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Perdifumo darà vita a “Coloriamo il mondo”, attività di drammatizzazione ed allestimento della mostra “Progetto arte” e all’attività di drammatizzazione “Alimentiamoci di benessere”. Lunedì 11 giugno alle ore 9.30 presso la Sala canonica di Alano i bambini della locale Scuola dell’Infanzia presenteranno “Diversa…mente a scuola. Tutti i colori dell’amicizia”, attività di drammatizzazione e mostra “Progetto arte”. Mercoledì 13 giugno dalle ore 10.30 presso la Scuola dell’Infanzia di Santa Maria si svolgerà “Graduation day” con l’allestimento della mostra del “Progetto arte” e consegna del diploma agli alunni uscenti. Tags: Spettacoli-Eventi, Castellabate