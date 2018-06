Meteo, ancora instabilità al Centro-Sud. Le temperature si abbasseranno su tutte le regioni Credits Foto Pubblicato il 13/06/2018 Non ci sono segni di stabilità atmosferica sul nostro Paese. Una bassa pressione tra attraversando l'Italia a partire dal Nord; tra oggi e domani si sposterà verso il Centro-Sud. Oggi, Mercoledì 13 Giugno, rovesci e temporali interesseranno sin dal mattino la Liguria di levante, la Toscana, l'arco alpino e prealpino e a livello più locale Lombardia e Piemonte. Con il passare delle ore il tempo subirà un ulteriore peggioramento con la propagazione delle precipitazioni alle pianure del Nordest, alla Sardegna, qui con forte maltempo sulla provincia di Oristano e Sassari, e su quasi tutte le regioni centrali con forte temporale atteso a Firenze, Roma e in serata a Bologna. Nella notte peggiorerà fortemente in Emilia Romagna, mentre Giovedì 14 Giugno il maltempo si accanirà principalmente al Centro-Sud, sull'Emilia Romagna e sulle isole maggiori, anche con grandinate, mentre sul resto del Nord tornerà a splendere il sole. Temperature che si abbasseranno su tutte le regioni, con valori massimi sotto i 26°C un po' ovunque. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Giovedì il tempo migliorerà al Nord e Toscana, mentre peggiorerà al Sud peninsulare con tanti temporali e un abbassamento delle temperature. Nel weekend si prospetta innanzitutto un aumento termico, e ancora una certa instabilità al Centro-Sud. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie