Quarto appuntamento de "I concerti del lunedì" a Pisciotta Sul palco di piazza Pagano il gruppo Quintessenza Brass, lunedì 23 luglio alle 21:30 Pubblicato il 20/07/2018 Comunicato Stampa Quarto appuntamento con la rassegna musicale "I concerti del lunedì", in programma lunedì 23 luglio alle ore 21:30. A esibirsi nel suggestivo scenario di Piazza Pagano, nel centro storico di Pisciotta, il quintetto di ottoni Quintessenza Brass, che allieterà il pubblico dei presenti con musche di Charpentier, Piazzolla, Bach, Elgar, Rossini, Puccini e Verdi. I musicisti del Quintessenza Brass sono tutti professori che hanno collaborato con le più importanti istituzioni musicali italiane ed estere, esibendosi in varie città del mondo sotto la direzione di illustri direttori come Muti, Barenboim, Mehta, Maazel, Pappano, Gatti, Sinopoli, Chung, Temirkanov, Petrenko, Nagano, Morricone, Bacalov. Il quintetto – costituito da Michele Lotito (tromba), Giovanni Perciante (tromba), Fernando Servidone (corno), Salvatore Fragapane (trombone) e Fabrizio Della Corte (tuba) – si è esibito per importanti società di concerti sia in Italia (Roma, Milano, Napoli, ecc.) che all'estero. Il loro repertorio, molto vario, spazia dal barocco al classico, fino ad arrivare alla musica contemporanea, toccando gli autori jazz, senza però tralasciare i compositori che hanno scritto musica originale per questa formazione tipo. Diversi brani sono stati composti e arrangiati appositamente per loro da importanti musicisti come il compositore e trombonista Marcello Rosa. I musicisti del quintetto si sono specializzati in musica da camera presso l'Hochschule fur Musik "Franz Liszt" di Weimar col prof. Walter Hilgers (German Brass). Hanno vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale per Quintetti di ottoni "Burke & Bagley Prize Competition 2018", inoltre sono stati premiati con il "Forder preis" al XIII Concorso Internazionle per Ensemble di Ottoni tenutosi a Passau (Germania), al IV Concorso Internazionale per Musica da Camera di Filadelfia (VV) e al XIX Concorso Nazionale per Musica da Camera "G. Rospigliosi". La rassegna di musica classica e jazz che - organizzata dal Comune di Pisciotta, Assessorato al Turismo, con la direzione artistica del maestro Mauro Navarra – rappresenta una delle manifestazioni storiche più note e rilevanti dell'estate culturale cilentana. Piena soddisfazione per la kermesse musicale è stata espressa dall'Amministrazione Comunale di Pisciotta, guidata dal Sindaco Ettore Liguori e dal Consigliere Delegato al Turismo, Paola Cappuccio, che anche per questa edizione si avvarranno della collaborazione logistica dell'Associazione Artisti Cilentani Associati e della Nuova Proloco di Pisciotta. A presentare le serate della stagione Alina Di Polito poliedrica attrice-cantante ultimamente protagonista con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli di una fortunata tournee musicale in Cina. La kermesse, giunta alla XVI edizione, sarà candidata quale manifestazione di carattere internazionale a valere sui fondi POC 2014-2020 dell'Assessorato al Turismo della Regione Campania.