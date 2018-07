Book's Day Itinerante: a Torraca presentazione del libro Attraverso il Cilento di Raffaele Riccio Credits Foto Pubblicato il 30/07/2018 Si prosegue con la Terza tappa della Book's Day Itinerante: iniziativa dell’Associazione Culturale STAFF per l'estate 2018 che prevede un libro diverso in scorci diversi del borgo medievale valorizzato da momenti gastronomici, culturali, storici, musicali e artistici. “Craufurd Tait Ramage, letterato scozzese, intraprese un viaggio alla ricerca dei resti archeologici e delle “sopravvivenze” linguistiche e culturali greco–atine, rintracciabili nei dialetti del Regno delle due Sicilie. Il viaggio a piedi, anticipatore dei trekking odierni, durò poco più di due mesi e si snodò attraverso il Cilento, la Calabria tirrenica e ionica, la Basilicata e la Puglia fino a Taranto, dove un Ramage ormai esausto si imbarcò per Gallipoli e da lì, passando per Brindisi, Foggia ed il Molise, fece ritorno a Napoli.” Mercoledì 1 agosto si terrà la presentazione del libro Attraverso il Cilento di Raffaele Riccio, pubblicato da Edizioni dell'Ippogrifo, alle ore 19.30 in località Spadarea Torraca(Sa). PROGRAMMA: Moderatore: Alfonso Sarno (Giornalista “il Mattino”) Interventi: Raffaele Riccio (Autore del libro) Amedeo La Greca (Pres. Centro Promozione Culturale per il Cilento) Cono D'Elia (Vicepresidente Parco del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni) Con le testimonianze di: Angelo Forte (Segr. Associazione Insieme) Antonio D’Agosto (Ass. Cilento Capitale) Con la presenza straordinaria dei Produttori Cilentani. Per info Staff del Castello Baronale Palamolla di Torraca (pagina Facebook e Instagram) Tags: Libri, Cilento, cilento notizie