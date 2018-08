Ad Amalfi il concerto-evento "Un'Orchestra per Pino Daniele". Alla chitarra l'amalfitano Alessandro Florio Accanto a Senese, Esposito e Vitolo, alla chitarra l'amalfitano Alessandro Florio Credits Foto Pubblicato il 06/08/2018 Comunicato Stampa “Un’Orchestra per Pino Daniele” è il concerto-evento che la Città di Amalfi dedica al “nero a metà”, con Ilaria Bucci (voice), Michele Simonelli (voice), Alessandro Florio (chitarra), Simone Sala (piano), Mino Berlano (basso), Claudio Romano (batteria) e la "Molise Light Orchestra" diretta dal Maestro Antonello Capuano. Super ospiti di questo straordinario ensemble, James Senese, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo componenti storici della band di Pino Daniele. Appuntamento giovedì 9 agosto alle ore 21.00 in piazza Municipio (ingresso libero). Nella caratteristica piazza dell’Antica Repubblica Marinara riecheggeranno i più grandi successi di Pino Daniele che hanno segnato in maniera indelebile la storia della musica italiana: A me me piace o' blues, Chi tene 'o mare, Quanno Chiove, Tutta N’Ata Storia, E Sona Mò, solo citarne alcuni. Un progetto esclusivo e ambizioso, nato nel 2015 da una felice intuizione del pianista e direttore artistico Simone Sala e che trova la sua assoluta unicità nella fusione tra la band formata da diversi elementi del super-gruppo storico di Pino con un’orchestra d’archi e legni. L’intento era quello di rispettare quasi filologicamente armonie e strutture dei brani così come venivano suonati da Pino Daniele; essenziale è stato l’apporto di Ernesto Vitolo che ha messo a disposizione del direttore Antonello Capuano le partiture che sono poi state sapientemente arrangiate per orchestra. Il progetto ha continuato a crescere e ad evolversi fino ad arrivare all’attuale formazione che comprende oltre al già citato Vitolo anche i notissimi e carismatici James Senese e Tony Esposito, nucleo di quella mitica band che fece la storia. Questa formazione sta girando tutta l’Italia impegnata in un tour che ha già visto il tutto esaurito. Per la data di Amalfi è da segnalare la presenza dell’amalfitano Alessandro Florio alla chitarra che si cimenta nello strumento che Pino Daniele suonava con grande maestria e musicalità. «La sfida – dichiara lo stesso Florio – sta nel suonare le sue parti di chitarra rispettandolo ma senza volerlo imitare: un confine talmente sottile che è quasi invisibile. Confine che si assottiglia ancora di più quando ad accompagnarti, hai i suoi musicisti con quel suono esatto e preciso sentito milioni di volte nei suoi dischi e che per forza di cose ti rimanda al suo suono e al suo modo di suonare. Ma purtroppo – conclude Florio - Pino non c’è più e tutto quello che posso fare per rendergli omaggio è rispettare l’idea/il concetto usando però note diverse, come il jazz mi ha insegnato in tutti questi anni». Il tributo Un’Orchestra per Pino Daniele fa parte del cartellone estivo di eventi di Amalfi, promosso dall’assessorato agli eventi retto da Enza Cobalto. Tags: Spettacoli-Eventi, Salerno