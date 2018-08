In una indescrivibile cornice di pubblico, tra la storia Ivanna Kost è Miss Sapri 2018

SAPRI - Ha 16 anni, un sorriso disarmante, da grande vuole fare il carabiniere, adora le sorprese e non dice mai di no davanti ad una pizza. Tra gli applausi del pubblico e della giuria presieduta da Gaia Zangari (Miss Sapri 2017 e Miss Dieta Mediterranea 2017) ed impreziosita dalla presenza del giornalista-speaker radiofonico Tonino Luppino, Ivanna Kost di Minori è stata eletta Miss Sapri 2018 nella tappa valida per la XV edizione del Concorso di Bellezza Miss Parco del Cilento,Vallo di Diano e Alburni. In una piazza San Giovanni gremita fino all’inverosimile (circa 1.500 persone!), le agguerrite Miss in gara hanno sfilato con determinazione, dapprima in casual poi in costume da bagno ed infine con dei favolosi abiti da sera, dimostrando una forte personalità, presenza scenica e disinvoltura nell’approccio con la passerella.

Una serata all’insegna della bellezza, del divertimento e della “pura goliardia” che ha visto sfilare una ventina di concorrenti provenienti da tutto il Parco, da Napoli, dal Lazio, una rumena, una francese addirittura una indiana che si sono contesi i posti utili per l’accesso alla Finalissima che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il 30 agosto nella meravigliosa location dell’Hotel La Palazzina di Velina di Castelnuovo Cilento. L’evento è stato organizzato col patrocinio del Comune di Sapri e con la collaborazione di Fabio Crivella, Franco Colella e di vari commercianti sapresi da Lino Miraldi che ha espresso la sua soddisfazione per la grande affluenza di pubblico : “Stasera abbiamo voluto festeggiare i 15 anni di età della kermesse - oramai un cult delle estati cilentane - ed i 20 anni che il Parco del Cilento è stato inserito nel Patrimonio dell’Umanità con una coreografia internazionale; in passerella abbiamo avuto addirittura una bellissima concorrente indiana che con un abito tipico della sua terra ha conquistato la fascia di Miss Eleganza ; staordinario è stata la coincidenza che una decina di Miss in gara unitamente alle loro famiglie non conoscevano ancora Sapri, era la loro prima volta, e grazie a Miss Parco hanno potuto ammirale la Città della Spigolatrice . Addirittura, la vincitrice della serata per partecipare è venuta in auto dalla costiera amalfitana a quella cilentana percorrendo 200 km circa . Miss Parco ha pienamente raggiunto gli intenti che si era preposto sin dall’inizio cioè, promuovere il territorio e i suoi prodotti a trecentosessanta gradi e attirare nuovi turisti e nuovi turismi nel Parco . Stasera ero felicissimo perché Sofia Marilù Trimarco di Buccino - che alla finale dello scorso anno conquistò il titolo di Miss Cilento nel Mondo 2017 - quarantotto ore fa ha vinto nel cuore del Parco del Pollino, a San Severino Lucano, la fascia di Miss Italia Sport Basilicata che gli consentirà di rappresentare il nostro territorio, tutta la Lucania e la provincia di Salerno alle prefinali di Jesolo (VE) che si terranno dal 5 all’8 settembre.”

Sul secondo gradino del podio la bella sedicenne saprese Alessandra Bianco (Miss Bandiera Blu 2018) . Presentatrice dell’evento è stata l’affascinante e brava Fabia Caputo di Villammare (La Sirena del Golfo 2018) . Le Fotografie sono state curate con maestria da Emanuele Walter Navazio . Intanto cresce l’attesa nel piccolo borgo di Lustra dove Miss Parco domani sera giovedi 9 agosto alle ore 21.00, per la prima volta in quindici anni, farà tappa . Tante le Miss del circondario del Monte Stella che si sono gìà prenotate per sfilare e contendersi la fascia di Miss Summer 2018 e quella di Miss Lustra 2018, in una serata che sarà condita pure da una sfilata di baby miss e che vedrà la straordinaria presenza di Diana Materazzi (La Bisnonna del Cilento 2018) già Velona in TV a Canale 5.