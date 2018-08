Meteo - Un ciclone Nordeuropeo pronto a colpire l’Italia da Nord a Sud Credits Foto pixabay.com Pubblicato il 22/08/2018 Il quadro meteorologico sull’Italia sta per subire un profondo cambiamento. L’arrivo di un ciclone Nordeuropeo porterà altro maltempo sull'Italia da Nord a Sud. Le prime avvisaglie del cambiamento avverranno già Venerdì 24 con primi temporali ad evoluzione diurna anche al Nord sulla Pianura padana. Sabato 25 e Domenica 26 il brutto tempo farà sul serio; il ciclone farà irruzione con aria fredda di estrazione artica che innescherà violenti temporali che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest e quindi le regioni adriatiche, la Toscana e l’Umbria. Sono attesi fenomeni violenti con grandinate eccezionali, nubifragi, possibili bombe d’acqua e anche trombe d’aria. Temperature in forte diminuzione, anche di 15°C rispetto ai giorni scorsi, e la neve che potrà scendere sulle Alpi sopra i 1800 metri. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che tra Domenica e Lunedì il maltempo si porterà verso le regioni adriatiche fino alla Puglia, poi la rimonta dell’anticiclone delle Azzorre riporterà giornate soleggiate, ma con un clima decisamente piacevole dato che le temperature massime non saliranno sopra i 28°C su quasi tutte le regioni. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie