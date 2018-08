Fondazione Vassallo, l'8 settembre ad Acciaroli l'ottava edizione della Festa della Speranza Credits Foto Pubblicato il 26/08/2018 Comunicato Stampa La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore in collaborazione con il Comune di Pollica promuove e organizza l'ottava edizione della "Festa della Speranza" che si svolgerÓ sabato 8 settembre a partire dalle ore 17 sul Porto di Acciaroli. A dare il via alla rassegna sarÓ il convegno sul tema "Un Mare di LegalitÓ". All'incontro, moderato dai giornalisti Dario Del Porto e Vincenzo Iurillo, interverranno: Kelly Degnan, Vice Ambasciatrice degli Stati Uniti in Italia; Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Edmondo Cirielli, Questore dell'Ufficio di Presidenza; Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli; Giuseppe Aieta, Consigliere della Regione Calabria; Rosario Cusmai, Vice Presidente della Provincia di Foggia; Stefano Pisani, Sindaco di Pollica; Antonio Ingroia, avvocato; Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore. L'iniziativa sarÓ l'occasione per lanciare, attraverso il noto portale Change.org, una petizione per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino. All'evento prenderanno parte e si esibiranno a pi¨ riprese nel corso della serata l'Orchestra di Fiati "G. Rossini" di San Mauro Cilento, il baritono Pino Radano con il soprano Nicoletta D'Agosto e il musicista Giancarlo Di Muoio, che presenterÓ il singolo "Il Sindaco Pescatore" . Alle ore 20.00 Ettore Bassi andrÓ in scena con il monologo "Il Sindaco Pescatore". Lo spettacolo, prodotto da Panart Produzioni srl, racconta "la storia di un eroe normale" ed Ŕ tratto dall'omonimo libro di Dario Vassallo su drammaturgia di Edoardo Erba per la regia di Enrico Maria Lamanna. "Dopo quattro anni - racconta Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore - torniamo ad Acciaroli. L'ottava edizione della nostra Festa della Speranza sarÓ un evento unico e significativo non solo per fare memoria ma soprattutto per coltivare la speranza e squarciare il buio dell'omertÓ. C'Ŕ u n intero Paese che chiede la veritÓ, dal nord al sud, senza distinzione politica, senza distinzione di appartenenza, perchÚ la veritÓ si cerca tutti insieme, nessuno escluso." Tags: Spettacoli-Eventi, Acciaroli