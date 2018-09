Fénix, debutto in casa contro la MagnaGraecia Secondo impegno in Coppa Campania per le biancorosse

Credits Foto Pubblicato il 29/09/2018 Comunicato Stampa Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. La Fénix Santa Maria Futsal Club esordirà domani alle ore 18.30 nella sua “nuova” casa per la stagione 2018/2019. Le biancorosse giocheranno le partite casalinghe al PalAlento di Omignano, struttura di recente riapertura dopo una serie di interventi migliorativi che l’hanno resa ancor più confortevole, al passo coi tempi e rispondente alle richieste del momento. L’amministrazione comunale guidata da Emanuele Malatesta si è molto spesa per tali lavori ed oggi continua ad investire sul palazzetto. Ad essersi impegnato alacremente per il raggiungimento dell’obiettivo finale è stato l’assessore Leonardo Vaccaro: «Domenica sarà sicuramente una bella giornata di sport – afferma - l'amministrazione comunale di Omignano ha dato tanto affinché venisse sistemata questa struttura ed ora iniziamo a vedere i risultati. Il territorio – continua - ne troverà beneficio e sopratutto i giovani avranno un luogo dove poter praticare lo sport. Il PalAlento – e conclude – può e deve diventare un segno concreto di impegno amministrativo». Infine dall’amministratore arriva anche un augurio per la compagine biancorossa: «Sto seguendo la società Fenix da un mese e sono convinto che la squadra farà un ottimo campionato». La squadra di Patron Spinelli, dal canto suo, fin dal giorno successivo alla vittoria in casa del Reghinna Minor ha ripreso con intensità gli allenamenti in vista della difficile sfida di domani. Al palazzetto di Omignano arriva infatti la MagnaGraecia che, forte del 9 a 1 con cui ha regolato a sua volta il Minori, si candida a dar filo da torcere a Mister Di dato e alle sue. La sfida tra le due realtà calcistiche è da dentro o fuori: la vincente accederà al successivo ed importante turno del torneo di Coppa Campania. «Nessuna partita può essere definita facile – dice dalla panchina Cira Di Dato – negli ultimi giorni le ragazze hanno dato tanto durante gli allenamenti non risparmiandosi e non lasciando nulla al caso. La sfida col Minori ha fatto vedere buone cose ma quella di domani sarà di tutt’altro registro – aggiunge – le avversarie sono ostiche e non sarà una passeggiata ma anche il nostro roster è diverso grazie a diversi rientri dagli infortuni». «È la nostra prima partita in casa per questa stagione – spiega il presidente Antonio Spinelli – ed è come sempre una doppia emozione. Debuttiamo tra quelle che per noi saranno le “mura amiche” per i prossimi mesi, mura che ci hanno accolto e che ci accoglieranno. Onoreremo la nostra nuova casa dando sempre il meglio e non arrendendoci mai. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Omignano nella persona di Leonardo Vaccaro – conclude – disponibile ed attento ad ogni nostra richiesta». Tags: Sport, Cilento, cilento notizie