Fénix Santa Maria Futsal Club, è già Final Four

La Fénix Santa Maria Futsal Club non manca all’appuntamento con la prima partita tra le nuove mura amiche del PalAlento. Lo fa nella seconda sfida della stagione che era già molto importante sotto il profilo degli obiettivi da raggiungere. Sia le padroni di casa che le ospiti della MagnaGraecia infatti si giocavano l’accesso alle fasi finali della Coppa Campania.

A spuntarla sono le biancorosse guidate da Mister Cira Di Dato grazie ai gol di Filomena “Emy” Di Matteo e di Stefania Palumbo ma anche grazie alle parate di Giuseppina “Giusy” Matonti che più di una volta si è superata blindando la propria porta. Entrambe le compagini arrivavano con in dote una vittoria, il che rendeva i 60 minuti del PalAlento già decisivi per il cammino nel torneo regionale. Tanta preparazione dunque durante la scorsa settimana, almeno per quanto riguarda le cilentane, arrivate alla gara con il solito rispetto nei confronti dell’avversario impreziosito da un importante elemento quale il timore reverenziale.

I due sodalizi partono contratti e per i primi minuti sono tanti i tiri che si spengono sul fondo. All’ottavo minuto del primo tempo, un guizzo delle padroni di casa porta Piera Bosco a battere un calcio d’angolo. La giocatrice passa il pallone all’indietro ad Emy Di Matteo che di prima prende la mira ed insacca, entusiasmando il numeroso pubblico presente giunto al palazzetto omignanese. Al nono minuto è 1 a 0. La marcatura regala fiducia alla Fénix che inizia a crederci e più volte si presenta davanti il portiere avversario ma il gol non arriva. I minuti passano e sono poche le azioni degne di nota con le ragazze agguerrite che mettono in campo un gioco duro e senza esclusione di colpi.

La biancorosse non raddoppiano e la situazione di stallo dona alle ospiti coraggio e volontà di iniziativa tant’è che si rendono più volte pericolose. A salvare il vantaggio locale ci pensa però una super Giusy Matonti, innesto giunto da poco più di un mese alla corte di Patron Spinelli, i cui interventi sono sempre mirati e ben riusciti.

Il giudice in campo, la Signora Doriana Mandia, dopo due minuti di recupero decreta la fine della prima frazione di gioco. Le locali rimangono per tutto il tempo dell’intervallo negli spogliatoi a colloquio con Di Dato mentre la MagnaGraecia torna subito in campo. La seconda frazione è lo specchio della prima: la difesa biancorossa è al massimo livello mentre l’attacco fatica leggermente in fase offensiva anche per merito dei reparti ospiti. Al 14esimo del secondo tempo Stefania Palumbo è servita da un buon pallone dal centrocampo, con un pregevole stop lo fa suo e un destro teso fa terminare il pallone in rete. È 2 a 0. L’entusiasmo serpeggia nuovamente tra gli spalti dai quali i tifosi continuano a spingere le locali.

L’ultimo quarto d’ora non manca di regalare emozioni e soltanto i legni, uno di Maria Di Santi e uno di Petronilla Di Luccia, negano la gioia del terzo gol. A parti invertite sono invece i guantoni di Matonti, ancora una volta, a non far esultare le ospiti. Al 61esimo l’arbitro emette i tre fatidici fischi e pone fine alla sfida. La Fénix vince per la prima volta in una gara ufficiale nel “suo” PalAlento e stacca il biglietto per la finale di categoria.

«Come per la prima sfida di Coppa anche questa è stata una vittoria del gruppo - dice a caldo il tecnico Di Dato - i complimenti vanno a chi ha giocato e a chi è rimasta in panchina. L’unione del gruppo si vede anche da questo e noi lo stiamo dimostrando sempre di più. Dopo un giusto e doveroso giorno di riposo, la testa è già alla prossima partita». Al PalAlento arriva infatti il Sorrento nella gara valevole per la prima giornata del Campionato 2018/19 di C1 regionale. «Conosciamo i nostri punti forti e quelli deboli - conclude l’allenatrice partenopea - sappiamo dove concentrare il lavoro».

Fuor di cronaca sportiva a margine c’è anche il commento di Leonardo Vaccaro, assessore allo sport del Comune di Omignano: «I miei complimenti alla Fénix e il più cordiale benvenuto nella nostra struttura. Si è registrata una cornice di pubblico da non sottovalutare e per noi è una soddisfazione - le sue parole - è iniziato un bel rapporto e da parte nostra ci sarà sempre la massima collaborazione».