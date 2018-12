Giornata promozionale olio d'oliva ad Albanella Credits Foto pixabay.com Pubblicato il 01/12/2018 Comunicato Stampa Albanella, “terra degli ulivi”, è immersa nel verde, con i suoi 100 ettari di macchia mediterranea e arbusti all’interno dell’Oasi di Bosco Camerine. Si trova in una posizione invidiabile, a pochi chilometri dal litorale di Paestum e dall’area montana degli Alburni. Un territorio ricco di maestosi ulivi secolari, della tipica varietà Rotondella, che vanta una tradizione antichissima. La città degli ulivi si prepara ad ospitare la venticinquesima edizione della Giornata promozionale dell’olio d’oliva. La tre giorni avrà inizio il 7 dicembre e si concluderà il 9 dicembre, gli stand di prodotti tipici resteranno aperti anche a pranzo. Location saranno le suggestive piazze di San Matteo, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e Piazza Garibaldi. I visitatori avranno modo di scoprire il borgo antico, i caratteristici vicoli, i portali ottocenteschi e tutta la suggestione con un tuffo nel passato alla scoperta del centro storico. La kermesse enogastronomica, che ripropone prodotti tipici del territorio realizzati con olio extravergine d’oliva, è organizzata dal Comune di Albanella, diretto dal sindaco Renato Josca, e dalle associazioni del territorio riunite nell’Ats San Matteo. Ricchissimo il menu che delizierà tutti i palati: lagane e ceci, paccheri con baccalà, cavatelli al sugo, spaghetti aglio e olio, ravioli con crema di zucca, zuppa di fagioli, acqua sale, spezzatino di vitello, uovo fritto, polpette al sugo, cuoppo di pesce fritto, viccio cicoria e patate, sfrionzo di maiale, patate e curnaiole, broccoli e salsiccia, pollo fritto, vicci fritti, panino con porchetta, patatine fritte, crepes, waffle, zeppole fritte, cioccolata calda, caldarroste, vino, acqua. Sapori di un tempo, piatti sapientemente cucinati, che rimandano ad un territorio ricco di potenzialità e dove ancora oggi si respira la tradizione in tutte le sue sfumature. Le tre serate saranno allietate da musica e spettacoli: il 7 dicembre concerto del gruppo di musica popolare Kiepò; per il giorno dell’Immacolata, spettacolo del duo di cabarettisti Gigi e Ross, direttamente dalla trasmissione televisiva “Made in Sud” e, a seguire, musica dal vivo a cura del maestro Ivano De Simone e la New Generation Band; domenica 9 dicembre spazio ai più piccoli con il Festival dei bambini e, a seguire, spettacolo musicale di Gigione. Gli spettacoli si terranno nella postazione allestita in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, mentre altre due postazioni saranno allestite in Piazza San Matteo, con i Nati per caso, e Piazza Garibaldi, con i Fuego Liscio mania show. Nel corso della tre giorni è previsto anche un gemellaggio con la città calabrese di Cerchiara, che vanta un'antica tradizione di forni gestiti da donne che si tramandano il lievito madre. Spazio anche agli appassionati di motori con una sfilata di auto d'epoca. Non perdete l’appuntamento con il gusto, la tradizione, il divertimento e la riscoperta degli antichi sapori incastonati in location uniche e suggestive. Il 7, 8 e 9 dicembre appuntamento, dunque, con l’oro giallo e con la venticinquesima edizione della Giornata promozionale dell’olio d’oliva nel centro storico di Albanella. Tags: Spettacoli-Eventi, Cilento, cilento notizie