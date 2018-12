Autonomia, Cirielli (FdI): "Governo in difficoltà colpisce i cittadini del Mezzogiorno. M5S ha tradito voto del Sud" Credits Foto Pubblicato il 02/12/2018 Comunicato Stampa “Il governo Lega - Cinque stelle, in forte difficoltà perché è ormai chiaro a tutti che non riuscirà a mantenere le promesse su riduzione delle tasse, abolizione della Fornero e rimpatri, ripiega sulla secessione, consumando un atto di tradimento nei confronti delle comunità del Sud”: lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei dei Deputati e parlamentare di Fdi, commentando le notizie di stampa sulla prossima approvazione del decreto per riconoscere l’autonomia in Veneto. “Con questo provvedimento, da un lato la Lega di Salvini svela il vero volto, di partito da sempre allergico all’unita della nazione, dall’altro il M5S svende i voti dei campani e di tutti i meridionali per mantenere la poltrona” - aggiunge Cirielli. “Con il progetto di secessione economica, si aprirà la strada a un’inaccettabile disparità in due settori: sanità e scuole. Alle regioni del sud saranno destinate sempre minori risorse con un effetto devastante sull’assistenza per bambini e anziani. In Parlamento proveremo a impedire questo furto sperando in un gesto di orgoglio e responsabilità anche da parte dei tanti deputati del meridione che siedono tra i banchi di Lega e M5S”- conclude Cirielli. Tags: Politica, Salerno