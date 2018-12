Il Natale entra dal vivo ad Agropoli, l'8 dicembre inizia il "Natale Gentile" Credits Foto Pubblicato il 05/12/2018 Comunicato Stampa Sabato 8 dicembre ad Agropoli, il Natale entra nel vivo Fervono i preparativi per fare di Agropoli la città del Natale. La fase di preparazione, iniziata da tempo, si tramuterà in concretezza il prossimo 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, quando prenderà ufficialmente il via il “Natale gentile”. L’inaugurazione è prevista in Piazza Vittorio Veneto, alle ore 17.00: da quel momento e fino al giorno della Befana, Agropoli diventerà un luogo magico popolato da elfi e da creature fantastiche che accompagneranno i bambini in un mondo fatato. Partendo da Piazza Vittorio Veneto (che diventerà la Piazza degli Elfi), un percorso guiderà i visitatori verso la città alta ed il castello, passando per via Piave, via Mazzini, Piazza della Mercanzia, consentendo l’incontro con gli artigiani e le botteghe di Agropoli, nelle cui adiacenze verranno attivate tutta una serie di attrazioni e di laboratori creativi e didattici. Al capolinea del percorso, ci sarà il “Castello incantato”: qui i bambini avranno la possibilità di giocare con gli Elfi nella fabbrica dei giocattoli, partecipare ai laboratori, scrivere e imbucare la letterina di Natale e infine incontrare Babbo Natale. Nello stesso giorno prenderà il via, nelle sale del castello, la mostra dei presepi artistici, a cura del maestro Arturo Quaglia (con termine il 7 gennaio 2019). Nel centro cittadino, prenderà posto la Natività, realizzata a cura dell’Associazione “Il Carro”, con personaggi di grande impatto. Medesima location anche per l’albero di Natale. In via Pecora, sarà posizionata invece una console X Box One gigante. In via Piave, dalle ore 17.00 alle 20.00, ci sarà l’esibizione dei “Cosplay Avengers”, tra le icone preferite dai più piccoli. Presso l’auditorium della scuola media “Vairo”, alle ore 19.00, appuntamento con la rassegna “Sulle vie del Natale” con le “Note classiche di Natale”, a cura dell’Associazione I Guitti. Prenderanno il via anche le mostre, presso il Palazzo Civico delle Arti e presso il camminamento del castello angioino aragonese. Rispettivamente, si tratta di: “I colori delle emozioni”, personale del maestro Giovanni Iannuzzi; “Arcanum Somnium”, personale dell’artista Emma Belmonte. Sabato sarà anche il giorno per la definitiva accensione, che ha avuto un primo start parziale, lo scorso 1 dicembre, delle luminarie artistiche in tutte le aree cittadine. Proseguirà, nei giorni successivi, il ricco calendario di eventi (in basso) organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con i commercianti del posto e le associazioni. Il progetto è cofinanziato a valere sulle risorse POC Campania 2014-2020 Linea strategica 2.4 – Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e Cultura. «Quest’anno – afferma il sindaco Adamo Coppola – abbiamo ideato un Natale tutto nuovo, pensato per i bambini, ma che certamente raccoglierà la curiosità anche degli adulti. Abbiamo costruito un programma articolato, che ravviverà questo mese di dicembre e l’inizio di gennaio, per un Natale tutto da vivere. Importante in questa organizzazione è risultata la sinergia e la collaborazione con i commercianti e le associazioni». Natale Agropoli, Brochure 2018 by CilentoNotizie.it on Scribd Tags: Spettacoli-Eventi, Agropoli