In stato di abbandono il Museo dell’Uomo e della Natura nel Cilento (MUN). Presentato un esposto alla Corte dei Conti

Il Museo dell'Uomo e della Natura – MUN, nato sul Monte Cocuzzo (SIC), in località Caselle nel comune di Tortorella (Sa), fu realizzato in una vecchia cava con fondi europei nell'ambito del Programma POR FESR 2007-2013. Si apprende che sono stati investiti circa 1,5 milioni di Euro impiegando circa 1000 mc di cemento. Come riportato dalla stampa del tempo Il MUN proponeva, in un'ottica di marketing territoriale, gli strumenti in grado di migliorare e riposizionare l'immagine dell'intero territorio, attrarre flussi turistici, valorizzarne le risorse e attivare processi di sviluppo, sviluppando la promozione del turismo ecosostenibile. Nell'area vengono pertanto realizzate strutture, quali un anfiteatro con 600 posti con vista sul Golfo di Policastro, museo polifunzionale, quattro padiglioni espositivi realizzati in legno e sviluppati su due livelli, un ristorante dove è possibile degustare prodotti locali, e un centro didattico multimediale. Il Museo fu inaugurato aprendo al pubblico domenica 24 luglio 2016 con la cantante lirica Katia Ricciarelli. Dopo di che, nel primo anno hanno fatto spettacoli di musica, teatro e danza per 4 settimane, funzionava il bar, all'ingresso c'era una "mostra" del wwf e Lipu con qualche foto e testo contro il bracconaggio; a fine spettacolo c'era anche qualcosa da mangiare fatto in loco. Nel 2017 furono realizzate due settimane di eventi. Infine nel 2018 erano previste 3 serate. Tuttavia, alla prima serata di spettacolo di giovani "sconosciuti" erano forse presenti pochissime persone. Almeno una serata è stata disdetta, secondo alcune testimonianze. Non risulta che altre iniziative previste siano state realizzate in seguito. Stato attuale del MUN: Come è possibile constatare dalle immagini allegate dallo stesso Abbate, il MUN versa in uno stato di totale degrado dopo molti mesi di abbandono dell'iniziativa - sebbene abbondantemente sponsorizzata dai mass media - da parte della amministrazione comunale di Tortorella, delle associazioni e Enti che l'avevano sponsorizzata. Pertanto è stato inviato un esposto particolareggiato alla Procura della CORTE dei CONTI regionale, chiedendo di accertare le responsabilità erariali del progetto denominato MUN realizzato in località Caselle nel comune di Tortorella, riportato nell'esposto.