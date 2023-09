Mobilità sostenibile per turisti che vogliono rispettare l'ambiente, anche nel Cilento arriva il "Campania Green Bus" Credits Foto • venerdì 31 maggio 2019 Comunicato Stampa Legambiente Campania dà il via a un’importante iniziativa per tutti i turisti che vogliono rispettare l’ambiente anche in vacanza. Nasce, così, il “Campania Green Bus – La rete della mobilità sostenibile in Campania”. I soci di Legambiente e gli ospiti delle strutture turistiche della rete di Legambiente Turismo potranno viaggiare con uno sconto del 20 per cento sulle autolinee che hanno sposato il progetto. Legambiente Campania, perciò, ha stipulato un protocollo d’intesa con l’agenzia Infante Viaggi di Marina di Camerota che è dotata di nuovi autobus euro 5 ed euro 6 compatibili ed efficienti e a bassa emissione di anidride carbonica. «ll rispetto dell'ambiente mediante la riduzione di CO2 è punto cardine dell'impresa Infante - afferma Alessandro Infante, ideatore della Metropolitana su gomma del Cilento -. Sono stati fatti innumerevoli investimenti seguendo questa linea. Il futuro è nelle nostri mani pertanto dobbiamo impegnarci nel rispetto per l'ambiente». «Il Campania Green Bus è solo un punto di partenza per un progetto turistico che sposi sempre di più il rispetto dell’ambiente - aggiunge Adriano Maria Guida, responsabile Regionale di Legambiente Turismo -. Il benessere del nostro pianeta non va mai in vacanza. Con questa importante iniziativa vogliamo rendere il turista sempre più partecipe di questo processo. Grazie ai protocolli d’intesa con le aziende e la collaborazione di tutte le attività sul territorio sono sicuro che questa iniziativa sarà da stimolo anche per la crescita del nostro turismo» chiosa Guida.