Punta Licosa, una giornata di pulizia in anteprima per “Puliamo il mondo 2019” Il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum ripulisce Punta Licosa con Legambiente per l’anteprima nazionale di “Puliamo il Mondo” 2019 Credits Foto • sabato 8 giugno 2019 Il circolo Legambiente di Castellabate presieduto da Pasquale Colella ha organizzato questa mattina "Operazione Porto Pulito - Pulizia dei fondali e anteprima di puliamo l'isola" una giornata di pulizia del fondale del porto di San Marco di Castellabate e della spiaggia dell’isolotto Licosa. È un’anteprima dell’evento nazionale “Puliamo il mondo 2019” che verrà organizzato da tutti i circoli Legambiente d’Italia. Promotore dell’evento anche Michele Buonomo, già Presidente per ben 17 anni di Legambiente Campania, oggi nella segreteria nazionale di Legambiente Onlus. A partecipare all’evento i Forum dei Giovani di Capaccio Paestum e Torchiara. Sul fondale del porto di San Marco sono stati rinvenuti un materasso, copertoni e addirittura una batteria per auto. Il materiale è stato consegnato all’azienda Sarim che si occupa della gestione comunale dei rifiuti. Dopo la pulizia del fondale del porto, i volontari si sono spostati a bordo di un gommone sulla splendida isola di Licosa, rovinata da numerosi rifiuti di materiale plastico e/o ingombrante. Sono stati rinvenuti infatti numerosi copertoni, materiale in ferro, bidoni di plastica e un piccolo frigorifero. Presenti sul posto anche il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli e l’assessore all’Ambiente Domenico Di Luccia, scortati da Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e Vigili Urbani. Una mattinata all’insegna della pulizia, della responsabilità e della sensibilizzazione al rispetto ambientale e della cosa pubblica. Il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all’evento in particolare a Legambiente, a Pasquale Colella, a Michele Buonomo, al Forum di Torchiara, all’amministrazione comunale di Castellabate e al Responsabile Settore Turismo Legambiente Campania, Adriano Guida, che ha invitato il nostro Forum all’evento.