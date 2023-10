Incendi, sottoscritto l'accordo tra Parco N. del Cilento e Vigili del Fuoco Il Parco e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sottoscrivono un accordo di Programma finalizzato alla lotta agli incendi boschivi nel Territorio protetto Credits Foto • giovedì 20 giugno 2019 Comunicato Stampa Presso la sede del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni di Vallo della Lucania, è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e la Direzione Regionale della Campania dei Vigili Del Fuoco che ha come obiettivo il potenziamento delle attività di Antincendio Boschivo nel Territorio del Parco. Il Presidente del Parco, dott. Tommaso Pellegrino e la neo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, Dott.ssa Rosa D’Eliseo, hanno sottoscritto un importante accordo che prevede una serie di azioni di contrasto ai principi di incendio di vegetazione e ai roghi di rifiuti all’interno del territorio del Parco Nazionale da realizzare mediante il potenziamento dei dispositivi in dotazione del Corpo dei Vigili del Fuoco e del personale a disposizione del Comando Provinciale. Le azioni previste dall’accordo appena sottoscritto si armonizzano perfettamente e si integrano con il Piano della Regione Campania e con il Piano AIB adottato dal Parco e saranno poste in essere nel periodo maggiormente a rischio incendi che va da luglio a settembre. Il Presidente Pellegrino, nell’esprimere la propria soddisfazione per firma dell’accordo, ha sottolineato come tale Convenzione si inquadri nella strategia di lotta attiva che il Parco ha nei confronti della tutela del Territorio e della prevenzione del rischio incendi boschivi, ritenendo gli incendi una delle principali minacce per il patrimonio del Parco. La dott.ssa D’Eliseo si è detta affascinata dalla bellezza naturalistica dei luoghi del Parco che l’iniziativa e le future collaborazioni tra Parco e Vigili del Fuoco, di cui da subito si è dichiarata disponibile a sottoscrivere come Comandante Provinciale, intendono tutelare e difendere, un patrimonio di assoluto valore. Alla conferenza stampa era presente anche il Direttore del Parco, Romano Gregorio che ha sottolineato l’impegno dell’Ente nelle numerose attività di prevenzione.