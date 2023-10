Miss Universe Italy 2019 a Marina di Camerota vince l'agropolese Zoe Licia Coccia Credits Foto • sabato 29 giugno 2019 Comunicato Stampa Marina di Camerota - Questa la classifica finale della seconda tappa di Miss Universe Italy in Campania : 1° posto per Zoe Licia Coccia 20 anni, studentessa in Scienze Agrarie di Agropoli (Salerno), 2° posto per Mirea Sorrentino 20 anni di Pompei (Napoli , 3° posto Annalisa Sena 19 anni di Piedradefusi (Avellino). Inoltre, con le fasce sponsor Miss Annabella Mare è stata premiata Vera Sorrentino 18 anni di Napoli, Miss Ottica Cele è andata a Lisiana Pipolo 25 anni di Laurino (Salerno) e Miss Tecnarredo è andata a Beatrice Fontana 19 anni di Frosinone. La selezione di ieri sera si è tenuta nella meraviglioso giardino dell’Hotel America di Marina di Camerota. La sfilata è stata organizzata e condotta da Lino Miraldi, tutto sotto la supervisione del Direttore Nazionale e Patron del Concorso per l’Italia Marco Ciriaci che, proveniente direttamente dall’ultimo Roma Fashion nel raccontare che Erica De Matteis (Miss Universe Italy 2018) ha letteralmente incantato in passerella gli addetti ai lavori, ha poi confermato che la finale del Concorso di fine estate a Roma andrà in onda sul canale Mediaset LA 5 . L'Assessore alla Cultura del Comune di Camerota Teresa Esposito nel salutare i turisti accorsi all'evento ha portato sulla passerella la Bandiera delle 5 Vele Legambiente, fiore all'occhiello della ridente località balneare cilentana . La manifestazione, inoltre, è stata arricchita da una sfilata Moda Mare offerta dagli sponsor e dagli organetti del pluricampione del Mondo Alessandro Gaudio. La serata che ha visto le esibizioni canore di Gloriana Pinto, Kristine Pastore e Giorgia Radano si è conclusa tra gli applausi scroscianti del pubblico e i flash che hanno immortalato la bella Zoe. Per Partecipare alle prossime selezioni di Campania e Basilicata contattare il 3208115978 – 397038911