Miss Universe Italy- Fuochi d'artificio per la vittoria di Sofia Marilù Trimarco Credits Foto • sabato 6 luglio 2019 Atena Lucana - Questa la classifica finale della terza tappa di Miss Universe Italy per il Tour della Campania e Basilicata: 1° posto per Sofia Marilù Trimarco 20 anni - studentessa in Giurisprudenza - di Buccino (Salerno), 2° posto per Nicole Falso 20 anni - studentessa al liceo linguistico - di Summonte (Avellino) , 3° posto per Chiara Trapani – ballerina - 19 anni di Auletta (Salerno). La selezione di ieri sera si è tenuta dinanzi al “21 Grammi”, meraviglioso e moderno lounge- bar di Atena Lucana. La sfilata è stata magistralmente organizzata e condotta da Lino Miraldi con la collaborazione di Otello Antonio Sinforosa (official promoter) che si è ben attivato per promuoverla su tutto il territorio del Vallo di Diano. Le Miss si sono sfidate in passerella a colpi di sfilate con coloratissimi costumi da bagno, occhiali, cappelli ed abiti eleganti dinanzi ad una qualificata ed attenta giuria che vedeva tra gli altri il Sindaco di Auletta Pietro Pessolano e la Fashion Blogger Curvy Augusta Rinaldi . Ospite dell’evento la brava cantante pollese Nicole Zienna che ha visto la sua esibizione concludersi tra applausi scroscianti del numeroso pubblico presente. La vittoria di Sofia Marilù è stata salutata da un magnifico spettacolo pirotecnico offerto da “Fireworks Pepe” di Trinità di Sala Consilina e da una buonissima torta - con l’immagine di Erica De Matteis (Miss Universe Italy 2018) - offerta dalla pasticceria “I peccati di gola” di Silla di Sassano. Le foto della serata sono state curate da Emanuele Walter Navazio . Per Partecipare alle prossime selezioni di Campania e Basilicata contattare il 3208115978 – 397038911 www.missuniverseitaly.it