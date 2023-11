Tutelare la duna dell'Oliveto a Vibonati, l'appello di un attivista Wwf Credits Foto • domenica 7 luglio 2019 Comunicato Stampa Il comune di Vibonati, nelle persone del Sindaco e Assessore Ambiente, viene sollecitato dall'attivista wwf Paolo Abbate al fine che: 1 - la recinzione della fascia dunale protetta presente a Villammare loc. Oliveto venga terminata (come previsto accordo) e la video sorveglianza comprenda non solo il posteggio Oliveto ma tutta la fascia dunale suddetta; 2 – che vengano posti avvisi- divieto per abbandono cicche in spiaggia come prevede la legge; 3 – che la spiaggia per cani non venga predisposta nella spiaggia antistante la fascia dunale compresa tra i lidi Trecento e Royal, per ragioni strettamente necessarie alla protezione del Corriere piccolo. Una concentrazione, infatti, di presenza di “amici a quattro zampe” nella zona suddetta risulterebbe oltremodo dannosa alla nidificazione del limicolo migratore: un nido, causa disturbo antropico, dove erano state deposte già 2 uova, è stato abbandonato. Si ricorda al proposito che il Corriere p. è tutelato (allegato II) dalla Direttiva europea Uccelli. Inoltre la fauna selvatica risulta protetta da: - Pncvda (Vibonati è area contigua) nel DpR 5 giugno 1995, art, 3/comma a; - Statuto Regione Campania; - Convenzione Berna; - Legge 157/92; - Legge 22 maggio 2015 n. 68 Pertanto l’uccisione e qualsiasi disturbo a fauna selvatica risultano a tutti gli effetti reati ambientali, perseguibili penalmente. Com. stampa 7 luglio 2019. Prof. Paolo Abbate, attivista wwf