A Marina di Camerota arriva Fruit&Salad on the Beach Credits Foto • martedì 9 luglio 2019 Comunicato Stampa Mercoledì 10 luglio 2019 al "Villaggio Camping Nessuno” di Marina di Camerota (SA), dopo il grande successo delle tappe inaugurali svoltesi il 6 e 7 luglio in Puglia, e' prevista la prima delle dieci tappe Campane della 9' edizione di Fruit&Salad on the Beach, la più importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura sulle spiagge. A partire dalle ore 10 i piccoli bagnanti, ricevuti i gadget ufficiali, saranno coinvolti in giochi atletici e attività di divulgazione con consigli di un esperto, apprendendo, sin da piccoli, le nozioni fondamentali per seguire un’alimentazione e uno stile di vita sano ed equilibrato, di cui faccia parte tanta attività fisica. Il tutto terminerà con la distribuzione di frutta e verdura fresca a tutti i bagnanti della struttura balneare ospitante. La campagna è promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Assodaunia, Asso Fruit Italia, Agritalia, La Deliziosa e Terra Orti. Il tour campano proseguirà secondo questo calendario: giovedì 11 luglio “Villaggio dei Pini” Capaccio Paestum (SA), venerdì 12 luglio ”Lido Girasole” Capaccio Paestum (SA), mercoledì 17 luglio ”Museo della Dieta Mediterranea” Pioppi (SA), giovedì 18 luglio 2019 ”Lido La Vela” Cellole (CE), venerdì 19 luglio ”Lido Miramare” Battipaglia (SA), sabato 20 luglio ”Lido Samoa” Battipaglia (SA), Lunedì 22 luglio 2019 ”Lido Mattera” Forio (NA). Ulteriori informazioni su www.fruitandsalad.it e relativo profilo Facebook.