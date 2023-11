Castellabate festeggia il riconoscimento delle Cinque Vele Credits Foto • mercoledì 10 luglio 2019 Il comune di Castellabate ha issato le bandiere 2019 delle Cinque Vele nelle spiagge e sul litorale dell’Area marina protetta che si è aggiudicato il 1° posto a livello nazionale nel comprensorio “Cilento Antico”. L’ennesimo riconoscimento era arrivato nei giorni scorsi nel corso della presentazione a Roma della guida “Il mare più bello 2019” di Legambiente e Touring Club Italiano. Venerdì 12 luglio alle ore 19:30 nell’area portuale di San Marco, una cerimonia verrà dedicata al vessillo con la consegna ufficiale delle Cinque Vele da parte del Presidente Legambiente Campania Maria Teresa Imparato al Comune di Castellabate, alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’on. Salvatore Micillo, del Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, dell’Assessore all’Ambiente Domenico Di Luccia e di autorità civili e militari. Sarà l’occasione per inaugurare il “Seabin project”, strumentazione innovativa entrata a far parte delle dotazioni di pulizia del comune costiero. Si tratta di una specie di cestino che naviga in superficie divorando rifiuti, detergenti, oli e plastica, eliminandoli dal mare. «Le cinque vele premiano le politiche adottate sul tema ambiente, mirate alla tutela del nostro grande patrimonio paesaggistico e naturalistico – dichiara con orgoglio il Sindaco Costabile Spinelli – ringraziamo per la presenza l’on. Micillo e il presidente Legambiente Campania Imparato, che ci chiamano nuovamente alla responsabilità di continuare su questa strada assegnandoci, nel contempo, il merito di aver conseguito risultati di eccellenza».