Presentato il Master Plan dell’Aeroporto Internazionale Salerno Credits Foto • sabato 13 luglio 2019 Si è tenuto ieri sera, venerdì 12 luglio, alle ore 18, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, la presentazione del Master Plan dell’Aeroporto Internazionale Salerno – Costa d’Amalfi. In una sala gremita di fotografi, come riporta Salerno Notizie, stampa e curiosi, alla presenza di istituzioni quali i sindaci di Salerno, Vincenzo Napoli, di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara e di Bellizzi, Domenico Volpe e il presidente del Cda del Consorzio Aeroporto di Salerno, Anna Ferrazzano, nonchè il presidente della Provincia, Michele Strianese, il presidente della VI Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione, Luca Cascone ha introdotto l’incontro illustrando la progettualità del nuovo aeroporto internazionale Salerno-Costa d’Amalfi che vedrà dirottati da Napoli a Salerno oltre 4500 voli. Dopo gli interventi dei vertici dello scalo, la visione del master-lan con gli interventi alla pista e alle infrastrutture dello scalo e delle aree limitrofe le conclusioni sono state affidate al Governatore Vincenzo De Luca che ha definito per Salerno e per la Campania un’opera strategica per spiccare il volo per una città e una regione sempre più all’avanguardia e al centro del Turismo internazionale.

Fonte: salernonotizie.it