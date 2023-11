Più di tremila presenti per la Finale di School Movie al Giffoni Experience Orria vince per la Scuola Primaria e Solofra per la Scuola Secondaria

Credits Foto • venerdì 19 luglio 2019 Comunicato Stampa Emozioni, emozioni e ancora emozioni. Impossibile descrivere in maniera diversa la Finale di School Movie Cinedù, prodotto dalla Communication Land, andata in scena giovedì 18 Luglio al Giffoni Experience. Nella tappa conclusiva della 7° edizione, presenti più di tremila persone, l’entusiasmo dei bambini e dei loro docenti e familiari è stato semplicemente straordinario, una giornata ricca di entusiasmo contagioso e sorrisi che difficilmente potranno essere dimenticati. Nel corso della giornata sono stati proiettati i cortometraggi della Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dei 52 Comuni di tutta la Regione Campania che hanno aderito al progetto. All’evento hanno presenziato Chiara Marciani assessore regionale alla Formazione e alle Pari Opportunità, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo come Cristina Donadio (la famosa Scianel di Gomorra), Rino Genovese giornalista Rai, Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio KissKiss. Per la categoria Scuola Primaria si è classificato al 1° posto il Comune di Orria con il cortometraggio dal titolo “Negli occhi e nel cuore il desiderio del ritorno”, mentre per la Scuola Secondaria di I Grado stesso destino per il Comune di Solofra con il cortometraggio “La bellezza della mia dislessia”. Ma non sono mancate altre menzioni. Sempre per la Primaria: miglior recitazione al Comune di Fisciano, miglior interpretazione al Comune di Maiori, migliori sceneggiatura al Comune di Pertosa, premio della critica al Comune di Salerno, miglior costumi al Comune di Lapio. Per la Secondaria invece: miglior interpretazione al Comune di Roccapiemonte, miglior sceneggiatura al Comune di San Giovanni a Piro, premio della critica al Comune di San Marzano sul Sarno, migliori costumi a Mercato San Severino, premio originalità a Palma Campania, premio cuore a Roccadaspide, premio speciale giuria a Sanza e Buonabitacolo e premio originalità a Postiglione. Felice e già pronta per una nuova edizione è Enza Ruggiero ideatrice del progetto e presidente dell’Associazione Culturale School Movie: “Quella di giovedì è stata una giornata fantastica, ricca di grandi emozioni e di tanto divertimento. Direi la chiusura perfetta dopo una stagione scolastica che ci ha visto protagonisti in tutta la Regione. Un grazie va a tutti gli Amministratori Comunali che sono al fianco di School Movie, ai dirigenti scolastici che ogni volta con entusiasmo ci accolgono all’interno dei loro istituti, ai docenti che con impegno e soprattutto passione guidano i loro alunni durante il percorso e naturalmente anche alle famiglie che sono sempre al fianco dei loro figli sentendosi parte integrante di School Movie. Altresì voglio ringraziare tutti gli ospiti che hanno presenziato alla finale, la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, l’Asd Campania Calcio Balilla e soprattutto lo staff School Movie”.