Grande festa a San Marco di Castellabate per i cinquant’anni dell’Approdo Resort Thalasso SPA

Da una piccola pensione in riva al mare a un punto d'eccellenza nel settore dell'accoglienza e del benessere. Grande festa, venerdì sera, a San Marco di Castellabate per i cinquant'anni dell'Approdo Resort Thalasso SPA, l'ultima evoluzione di un percorso cominciato nel lontano 1969 con l'Hotel L'Approdo e tramandatosi di generazione in generazione grazie all'amore e alla passione nel settore turistico della famiglia Rizzo. Ieri, Jovo Rizzo ed Elvira Paolillo, pionieri del turismo a Castellabate, con la realizzazione nel lontano 1952 di una prima locanda per i pescatori del posto e per i pochissimi turisti che frequentavano il territorio, oggi Nicola insieme alle figlie Nicole e Lara con l'ultima creatura, l'Approdo Resort Thalasso SPA, un'isola del benessere e della felicità, meta ormai ogni anno di tantissimi turisti, d'inverno come d'estate. Un lungo percorso, fatto di emozioni, ricordi, sensazioni, che la famiglia Rizzo ha voluto festeggiare con lo staff, vecchio e nuovo, con i clienti "storici" e con gli amici di sempre. Tanti anche i volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo, da Vittorio Sgarbi a Michele Placido, da Greta Mauro a Sabrina Colle, che hanno preso parte alla serata di Gala, presentata dalla giornalista Manuela Moreno, svoltasi tra la terrazza affacciata sul porto greco-romano e le sale del ristorante "Donna Elvira". La festa per i cinquant'anni dell'Approdo Resort Thalasso Spa è stata, infatti, anche il prologo al Premio Pio Alferano 2019, presieduto da Santino Carta, assegnato ormai da otto anni nel paese di Benvenuti al Sud a personalità nazionali e internazionali che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a favore dell'arte, della cultura, dell'ambiente, dell'imprenditoria e del sociale. Tra i premiati dell'edizione 2019, nella sezione dedicata all'imprenditoria, proprio lui, Nicola Rizzo, patron dell'Approdo e imprenditore visionario, che dal 1988 ha guidato il processo di rinnovamento. "Determinazione e umiltà, senza queste due caratteristiche non saremmo dove ci troviamo oggi" ricorda Nicola Rizzo mentre, insieme alle figlie Nicole e Lara, consegna dei riconoscimenti, realizzati dalla Fornace Falcone, ai vecchi e agli attuali dipendenti, senza dimenticare gli storici clienti, su tutti due famiglie norvegesi e una svizzera, che ormai da svariati anni hanno trovato nell'Approdo Resort la loro seconda casa. Quindi, taglio delle torta e fuochi pirotecnici. E, soprattutto, lo sguardo verso nuovi e ambiziosi traguardi.