Al Giffoni 2019 arrivano le avventure di Shaun e della fattoria più irriverente che ci sia

“Che energia questo Giffoni, che splendido mondo che vive forte e non sta fermo”: una festa di colori e allegria, con una pioggia di popcorn e vivacità. A #Giffoni2019 arrivano le avventure di Shaun e della fattoria più irriverente e divertente che ci sia per un appuntamento esclusivo e sorprendente.

Il Carpet del Festival si è trasformato per l’occasione nella placida campagna dove la scalmanata Shaun non perde occasione per cacciarsi nei guai insieme ai suoi amici. Sorrisi e effetti speciali, prima di scoprire insieme ai registi alcune immagini in anteprima dell’attesissimo Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il Film.

“L’atmosfera qui è fantastica, vedere la sala piena di bambini è una delle immagini più belle di questa giornata in Italia – ha sottolineato il regista Richard Phelan -. Questo film è stato pensato proprio per i bambini e per le loro famiglie. È una commedia divertente e ironica, un modo per regalare sorrisi e spensieratezza”. Il film, prodotto in partnership da AARDMAN ANIMATIONS e STUDIOCANAL e distribuito in Italia da Koch Media arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 26 settembre.

“Questo film rappresenta la gioia – ha commentato il regista Will Becher -. La stessa che abbiamo ritrovato negli occhi di questi splendidi spettatori. Questo Festival ha tanto da insegnare, siamo felici di essere qui e grazie per tutte queste belle sensazioni”. Energia, allegria e fantasia per un incontro scoppiettante e travolgente. “Al centro del nostro sequel c’è il rapporto di Shaun e di un nuovo amico proveniente dalle profondità dello spazio - ha spiegato Phelan -.

Un incontro tanto bizzarro quanto fortunato, che porterà ad un’amicizia improbabile. Tutto intorno il paese e i contadini della fattoria in cui il nuovo arrivato è atterrato che cercheranno di aiutarlo ad adattarsi alla vita sul Pienata Terra. Le risate, insomma, sono garantite per grandi e piccini”.

Eccellente esempio di un’animazione intelligente, il lungometraggio animato è prodotto da Aardman Animations, sulla base dei personaggi creati da Nick Park: “Forti delle straordinarie caratterizzazioni emerse dal genio di Park, abbiamo immaginato un prodotto in cui ci fosse un mondo totalmente diverso rispetto a quello in cui di solito si muove Shaun - ha aggiunto Will Becher -.

È stato un lavoro che, pezzo dopo pezzo, ci ha portato via un anno di lavoro, sebbene la realizzazione della sceneggiatura e dello story board siano stati realizzati in contemporanea”.