Cilento, opportunità per i giovani delle aree interne

Sono in dirittura d’arrivo le attività dei “laboratori di creazione d’impresa, di promozione turistica-ambientale ed esperienziale” attivati nell’ambito del progetto Tanagro Opportunità Giovane finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma Benessere Giovani – Organizziamoci.

L’obiettivo strategico del progetto risiede nel valorizzare le idee creative e innovative dei giovani e dotarli di strumenti e skills necessarie per cimentarsi anche in materia di progetti di sviluppo locale attuando una puntuale attività di fundraising su opportunità regionali, nazionali e dell’Unione Europea. Il progetto è stato attivato dalle amministrazioni Comunali di Auletta e Teggiano, dal Consorzio Imprese Diano, dalle Associazioni Lo Stare Insieme ed AVALON, dalla Demo Active, dalla Fondazione MIDA e dalla QS & Partners Snc di Vincenzo Quagliano che stanno coinvolgendo oltre 100 giovani under 35 provenienti dai territori del Tanagro e del Vallo di Diano.

Quattordici allievi stanno concludendo lo stage presso imprese e Istituzioni del Tanagro e del Diano: Hotel La Congiura dei Baroni, Hotel Magic, Adra S.r.l., Diangas S.r.l., Consorzio MIDA, DFL dei F.lli La Mura e Imballi Diano.

Altri diventano titolari di progetti e divulgatori di opportunità per altri giovani, per associazioni, per enti di formazione e Istituzioni su programmi e opportunità quali Cultura Crea, Resto al Sud, Garanzia Giovani, Yes I Start up, P.O.C. , Scuola Viva, I.T.I.A. , Nuovi Percorsi di Formazione e di Istruzione Professionale, Educazione all’imprenditorialità, ecc.. Animatori territoriali capaci di divulgare anche informazioni utili inerenti alle modalità di funzionamento delle strutture destinate allo sviluppo economico e sociale quali i Gruppi di Azione Locale, il Piano Sociale di Zona, la Strategia dell’Area Interna del Vallo di Diano, ecc., consapevoli del ruolo che tali strutture devono svolgere per lo sviluppo delle aree interne.

L’iniziativa progettuale si sta caratterizzando quale riferimento per la valorizzazione dei territori interni a sud di Salerno, capace di colmare l’assenza di strutture impegnate concretamente in materia di sviluppo occupazionale mettendo al centro “i giovani” per l’avvio di iniziative innovative e creative. Continua, quindi, l’attività di comunicazione, di coaching e di progettazione di interventi di valorizzazione del potenziale territoriale endogeno curata dalla rete dei partner costituita da strutture con background pluriennale in materia di progettazione e attuazione di progetti complessi a valenza nazionale ed internazionale.