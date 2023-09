Sofia Marilù Trimarco, di Buccino, guida la squadra Campana alle Finali di Miss Universe Italy Credits Foto • lunedì 12 agosto 2019 Comunicato Stampa Ascea Marina - Vent'anni Sofia Marilù Trimarco originaria di Buccino – 1,83 di altezza, fisico statuario, mora dagli occhi castani, dal sorriso e dalle forme travolgenti – approda alle finali di Miss Universe Italy 2019 a Roma dal 17 agosto al 25 agosto. La bella Sofia dopo aver vinto la selezione provinciale di Atena Lucana (Salerno), ha conquistato il pass ad Ascea Marina (Salerno) nella serata finale dove si è aggiudicata la fascia di Miss Universe CAMPANIA. Sofia, in una breve intervista telefonica, si è dimostrata gentile e cordiale nel rispondere a qualche nostra domanda. - Sofia, cosa hai provato a ricevere una fascia così importante ? “L’emozione è grande, sono felice di partecipare alla Finale del Concorso più prestigioso del Mondo, ho coronato il mio sogno! Adesso Voglio andare avanti per dare una vetrina internazionale a Buccino ed a tutto il territorio circostante. Se poi arrivo alla Finale TV del 1 settembre voglio pure vincere il titolo . “Dedico la vittoria ai miei genitori che mi hanno sempre incoraggiato e sostenuta nelle mie scelte . Per partecipare alle selezioni di Miss Universe Italy questa estate e tenermi libera per tutto il mese di agosto, quest’inverno ho studiato tanto completando tutti gli esami del secondo anno di Giurisprudenza alla Luiss di Roma, dove vivo durante l’anno.” - Ad una settimana dalla partenza per le finali cosa è cambiato ? “Non è cambiato nulla, ho ricevuto tanti attestati di stima ed incoraggiamento dai miei amici e concittadini e colgo l’occasione per ringraziarli tutti! Mi chiedono di vincere ed io ci proverò!” Insieme a Sofia le altre Miss della squadra campana che raggiungeranno l’All Time Relais & Sport Hotel di Roma che ospiterà le finaliste fino alla finale di domenica 25 agosto che si terrà allo Studio 1 di Cinecittà World e che sarà trasmessa in TV su LA 5 domenica 1 settembre sono: ILARIA CENNAMO 22 anni di Altavilla Silentina (SA), NICOLE FALSO 19 anni di Summonte (AV), TEA SCARFATO 22 anni di Castellammare di Stabia (NA), ANNALISA SENA 19 anni di Piedradefusi (AV), LISIANA PIPOLO 26 di Laurino (SA), TERESA TIERNO 18 anni di Santa’Arsenio (SA), ANISIA CERBONE 18 anni di Casalvelino, ALESSIA DEL REGNO 18 anni di Montoro (AV). “Sono soddisfatto della squadra campana che sabato partirà per Roma – dichiara il Responsabile per la Campania Lino Miraldi – perché sono riuscito a mettere insieme ragazze esteticamente diverse tra loro e che quindi rappresentano vari protipi di bellezza”.