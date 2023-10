Tutto pronto per l’8^ Camerota Live: le caratteristiche tecniche Credits Foto • venerdì 13 settembre 2019 Comunicato Stampa Offerta del giorno!

Lo start della competizione podistica organizzata dall’asd Cilento Run, giunta alla sua 8^edizione e che chiude il 6°circuito Coni e Fidal “Cilento di Corsa” come 13^tappa, è previsto per sabato 14 settembre alle h. 18 con il racconto dello speaker Marco Cascone. I corridori affronteranno un circuito cittadino, estremamente tecnico, di 3 giri da 3,3 km ciascuno per un totale di circa 10 km con partenza ed arrivo al porto di Marina di Camerota. Per quanto riguarda l'altimetria il dato fondamentale è il dislivello complessivo: 127 metri. Un continuo saliscendi che non darà un attimo di tregua ai runners. Tra i favoriti il campione del mondo di ultramaratona Giorgio Calcaterra, l’ex campione italiano sui 1500 metri Gilio Iannone vincitore lo scorso anno, e l’attuale leader del circuito Giorgio Mario Nigro. Tra le donne da tener d’occhio Rosmary Antico. In occasione della corsa sarà fatto divieto di accesso e circolazione veicolare dalle ore 17:00 alle ore 19:30 e divieto di sosta dalle ore 14:00 alle ore 19:30 nelle seguenti vie: Porto turistico di Marina di Camerota, Lungomare Trieste, Via S.Domenico, Via Bolivar (incrocio Cinema Bolivar), Via Sirene (fino al Ristorante da Pepè), Via Comite , Via Nazario Sauro, Via Vivaldi.