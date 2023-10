Il Premio Palinuro chiude La prima parte dell’ottava edizione di Ambienti Mediterranei

Una festa, un tributo alla città che ha celebrato alcune delle personalità di spicco, provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della moda, dell’arte, e della politica; attraverso un premio.

Volta a promuovere e valorizzare il territorio di Palinuro e il Cilento, la settima edizione della cerimonia di consegna del Premio Internazionale Città di Palinuro, si è conclusa sabato presso l’Antiquarium di Palinuro.

La serata - magistralmente condotta dalla giornalista Paola Zanoni - è stata intervallata da tanti bei momenti di spettacolo, ballo e comicità da alcuni dei premiati: come le performance canore di Sal Da Vinci, con “Tu si na cosa grande”; << una canzone moderna - ha dichiarato - trasmessa di generazione in generazione, e che amo condividere ogni qual volta mi esibisco su un palcoscenico importante >> . O di Antonella Pepoli, che ha aperto la cerimonia interpretando “Cu’mme” di Mia martini e Roberto Murolo, e ha chiuso con un brano di Adele, l’umorismo di Giobbe Covatta che, con la sua ironia e leggerezza, è riuscito a coinvolgere e sensibilizzare il pubblico presente su una questione seria come l’ambiente. E ancora, un’icona della canzone napoletana come Bruno Venturini che ha cantato la nota canzone napoletana “Comme facette mammeta.”

Tanti anche sono stati i temi affrontati : dall’importanza per l’impegno civile alla musica, dall’arte alla moda passando per il cinema, ma anche sport, razzismo, ricerca scientifica, e, soprattutto, sostenibilità ambientale:< >. Ha sottolineato la presidente di Lega Ambiente Mariateresa Imparato, la quale ha ricordato come una giovane ragazza (Greta Thunberg) sia riuscita a lasciare un segno tangibile. Lo stesso segno che ha lasciato un uomo straordinario come l’On. Antonio Valiante a cui è stato dedicato il premio alla memoria.