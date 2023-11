De Luca su Luci d'Artista a Salerno «quest'anno sarà più bello dell'anno scorso»

Ottobre è arrivato e già si pensa a Luci d'artista a Salerno: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha annunciato: "Quest’anno torneremo a collaborare con gli amici di Iren. Sarà un bell’evento, più bello dell’anno scorso: sapete che il progettista finale sono io, anche perché paga la Regione".

E su Lira Tv, il presidente della Campania è tornato sulla vicenda di Salerno Pulita: "C’è stato un cambio di direzione a Salerno Pulita. Deve essere questo l’inizio di una svolta. La città deve tornare ad essere una bomboniera perché non è più tollerabile la situazione attuale a macchia di leopardo. L’80% dei dipendenti fa un lavoro esemplare, il 20% non fa niente. Andrò a trovarli in azienda per capire che succede: per ringraziare chi fa il proprio dovere e per mandare a quel paese quelli che fanno gli imboscati o peggio", ha concluso.