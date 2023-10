Distretto Agroalimentare di Qualità Cilento: la BCC Buccino Comuni Cilentani in prima linea Credits Foto Corriere.it • venerd́ 13 dicembre 2019 Comunicato Stampa Offerta del giorno!

La BCC Buccino Comuni Cilentani in prima linea per la realizzazione del progetto “Distretto Agroalimentare di Qualità CILENTO”, una grande opportunità per il territorio. Se ne discute al Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara con Roberto Mazzei, Coordinatore Aprol Campania, Giuseppe Russo, Tecnico Agronomo, Massimo Cobellis, Presidente DOP Cilento, Prof. Giovanni Quaranta, UNIBAS, Lucio Alfieri, Presidente Bcc Buccino Comuni Cilentani. Le conclusioni affidate a Vito Busillo, Presidente Coldiretti Salerno. Interverranno funzionari della Regione Campania a riprova dell’interesse concreto a voler sostenere e condurre in tempi brevi il progetto allo start up iniziale. Marted́ 17 dicembre 2019, alle ore 18 gli operatori delle filiere agroalimentari di qualità, le associazioni di categoria, i rappresentanti del mondo della ricerca, della formazione e della consulenza, gli enti locali, gli operatori economici sociali ed istituzionali del territorio sono invitati a partecipare ed intervenire per far si che il progetto assuma una connotazione di rete condivisa e che velocemente crei condizioni di maggiore crescita e sviluppo. Anche la partecipazione dei direttori di filiale, degli specialisti della BCC Buccino Comuni Cilentani sono un segnale forte di condivisione del progetto e di attivazione dei canali di consulenza finanziaria occorrenti per sostenere e far crescere con solidità i progetti di ampliamento e consolidamento sia dell’agroalimentare esistente che di start up innovative per giovani che vogliono scommettere sul proprio territorio.