La grande pallanuoto giovanile fa tappa a Salerno con il torneo "Luci in città e stelle in piscina"

Sarà un inizio d’anno di grande sport a Salerno, nel segno della pallanuoto. Si svolgerà infatti dal 3 al 6 gennaio, presso la piscina Simone Vitale, la prima edizione del torneo “Luci in città e Stelle in piscina”, I torneo di pallanuoto Città di Salerno, riservato alle categorie Under 11 e Under 13, organizzato da Waterpolo in progress e Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno.

Tante le richieste di iscrizione provenienti da tutta Italia, per quello che si candida a essere un appuntamento tradizionale nel panorama pallanuotistico nazionale e punto di riferimento per le categorie interessate. Ci saranno le migliori formazioni campane, ovviamente, che vuol dire il gotha della pallanuoto giovanile, e altre provenienti da Sicilia, Puglia e Lazio. Una prima edizione che sarà caratterizzata anche da tanti eventi collaterali, che avranno lo scopo di favorire l’amicizia e la lealtà tra gli atleti in acqua e tra i genitori sugli spalti, oltre a essere un volano per questo meraviglioso sport; un’occasione per chi arriverà a Salerno anche di godere ancora delle Luci d’Artista, manifestazione per la quale la città è nota in tutta Italia.

Il torneo, che ha ricevuto il patrocinio del Coni, della Fin, della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Salerno, si disputerà in due sezioni: il 3 e 4 gennaio riservato alla categoria Under 13; il 5 e 6 gennaio per la Under 11.

Intanto sulla pagina social Waterpolo in Progress sono arrivati gli auguri di molti pallanuotisti della nazionale italiana e della serie A1, che augurano ai giovani atleti di disputare un grande torneo.