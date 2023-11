Cultura, Innovazione e Lavoro: c’è L.I.C.E.O. ART IV al Sabatini Menna Credits Foto • martedì 21 gennaio 2020 Comunicato Stampa Entro il 24 Gennaio sono previste le iscrizioni alla quarta edizione del progetto L.I.C.E.O. ART a valere sul programma “Scuola Viva – IV annualità – POR Campania FSE 2014/2020”. La Dirigente Scolastica Ester Andreola ed il suo team di docenti e progettisti hanno voluto mettere in campo attività sempre più integrate con il contesto culturale ed economico della provincia di Salerno con contenuti e attività didattiche innovative coerenti con la richiesta del mercato del lavoro e con la programmazione dello sviluppo della Regione Campania . I laboratori previsti nell’ambito di questa edizione che si terrà nell’anno 2020 riguarderanno: Social Media Marketing, Music Art: DIPOP Movimento a Ritmo, Coro Art: dai generi tradizionali al RAP, Animazione Teatrale, Organizzazione di Eventi Artistico Culturali e Creazione di Impresa e Orientamento Professionale. L’iscrizione è aperta agli studenti del Liceo Artistico Sabatini Menna e di altre Scuole Secondarie di Secondo Grado oltre ad under 25 residenti in Campania. I dettagli sui contenuti dei laboratori sono pubblicati sul sito del Liceo www.liceoartisticosabatinimenna.edu.it dove sono disponibili anche i moduli per l’iscrizione da effettuarsi entro le ore 12:00 del 24 Gennaio 2020. La IV edizione di LICEO ART introduce tematiche culturali e gestionali innovative riconducibili alla progettazione e realizzazione di manifestazioni con casi di studio riguardanti eventi consolidati in ambito regionale e nazionale. Nell’ambito della quarta edizione del progetto Scuola Viva il Liceo Artistico Sabatini Menna si proporrà come struttura istituzionale di riferimento per il programma Cultura Crea gestito da Invitalia spa per colmare un vuoto informativo e di orientamento, garantendo la verifica di fattibilità tecnica, economica, logistica e di mercato per l’accesso a tale opportunità da parte dei giovani. Una attività di orientamento e di formazione in materia di valorizzazione artistica e culturale coerente con l’indirizzo dell’Istituto salernitano che vedrà il coinvolgimento di una rete di partner costituita da Associazione LAES, Associazione Campania Danza e QS & Partners SNC di Vincenzo Quagliano. Incontri Artistici e Istituzionale al Liceo Sabatini Menna