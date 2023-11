All’Artistico Sabatini Menna: Sperimentazione Teatro e L.I.C.E.O. ART IV. Credits Foto • mercoledì 22 gennaio 2020 Comunicato Stampa Salerno - E’ venerdì 24 Gennaio l’ultimo giorno utile per l’iscrizione alla quarta edizione del progetto L.I.C.E.O. ART a valere sul programma “Scuola Viva – IV annualità – POR Campania FSE 2014/2020”, www.liceoartisticosabatinimenna.edu.it La Dirigente Scolastica Ester Andreola (nella foto) , i docenti e i progettisti hanno messo in campo attività integrate con il contesto culturale ed economico della provincia di Salerno con contenuti e attività didattiche innovative coerenti con la richiesta del mercato del lavoro e con la programmazione dello sviluppo della Regione Campania. Il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno è l’istituto capofila del progetto “Sperimentazione teatro”, approvato dal MIUR con Decreto Ministeriale. Per la prima volta in Italia, sono quattro i Licei artistici coinvolti: il “Sabatini-Menna” di Salerno (istituto capofila), il “ Toschi” di Parma, il “Candiani” di Busto Arsizio ed il “Catalano” di Palermo. Autorizzati dal MIUR, in convenzione con l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, potranno offrire alle studentesse ed agli studenti la possibilità di realizzare un sogno, coniugando la cultura letteraria e artistica con le discipline progettuali e d’interpretazione e tecniche teatrali. Anche i laboratori previsti nell’ambito di questa edizione risultano coerenti con la sperimentazione in atto e riguarderanno: Social Media Marketing, Music Art: DIPOP Movimento a Ritmo, Coro Art: dai generi tradizionali al RAP, Animazione Teatrale, Organizzazione di Eventi Artistico Culturali e Creazione di Impresa e Orientamento Professionale. La Dirigente Scolastica Ester Andreola ha già mobilitato Partner ed Istituzioni per dare nuove prospettive formative e culturali al Liceo salernitano attraverso l’implementazione di nuova progettualità in materia teatrale e continuando a proporsi come struttura istituzionale di riferimento per i giovani interessati a utilizzare opportunità quali Cultura Crea, Resto al Sud ed altre a livello regionale, nazionale e dell’Unione Europea. Una attività tesa a valorizzare idee e creatività giovanile che vede coinvolti partner prestigiosi quali l’Associazione LAES, l’Associazione Campania Danza, la QS & Partners SNC di Vincenzo Quagliano oltre alle Istituzioni locali, imprenditori e operatori del Terzo Settore.