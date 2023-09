Coronavirus, scuole chiuse in Campania per disinfezione straordinaria Credits Foto • mercoledý 26 febbraio 2020 Comunicato Stampa Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di firmare l'Ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole in tutta la Campania fino a domenica 1 Marzo. Tra pochi minuti sarÓ diffusa un'ordinanza che prevede la CHIUSURA STRAORDINARIA PER TRE GIORNI DI TUTTE LE SCUOLE DELLA CAMPANIA, di ogni ordine e grado, al fine di consentire una disinfezione straordinaria. La decisione di chiudere i plessi era stata giÓ adottata da diversi sindaci fin dai giorni scorsi.



