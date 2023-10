Meteo, venti gelidi dalla Russia stanno investendo l’Italia Credits Foto • lunedì 23 marzo 2020 Venti freddi dalla Russia stanno sferzando il Paese dando il via a un periodo decisamente invernale. Fino a giovedì l’inverno la farà da padrone su molte regioni, addirittura con l’arrivo di un ciclone che porterà un’intensa fase di maltempo su molte regioni. Oggi i venti di Bora, Grecale e Tramontana che soffieranno fino a 80 km/h acuiranno la sensazione del freddo. Il tempo sarà un po’ instabile in Sicilia e in Calabria con qualche temporale, per il resto sarà prevalentemente asciutto. Da martedì una perturbazione proveniente dai Balcani e alimentata dall’aria fredda si abbatterà sulle regioni adriatiche con piogge diffuse e nevicate che potranno addirittura toccare le coste di Abruzzo e Molise nelle prime ore. Ulteriore peggioramento del tempo nella giornata di mercoledì. Un ciclone dal Nord Africa si muoverà di gran carriera verso le regioni meridionali; tempo in forte peggioramento dalla Sicilia verso la Calabria con piogge forti, locali nubifragi e nevicate copiosa sopra i 700 metri. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che il ciclone interesserà mezza Italia tra mercoledì e venerdì con fasi di maltempo al Sud e sulle regioni adriatiche. Il Nord e i settori tirrenici, benché inseriti in questa circolazione ciclonica, non vedranno particolari piogge importanti. La neve continuerà a scendere su tutti gli Appennini, ma a quote via via più alte da venerdì. Le temperature staranno sotto la media del periodo di 8-10°C fino a giovedì, dopo di che torneranno in media con valori massimi primaverili.