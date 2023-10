IL CORONAVIRUS ANNULLA L'ODORATO, SENSO DEFINITO DAL FILOSOFO KANT "OLTRE LA LIBERTA' "! RIFLESSIONI TRA LIBERTA' INDIVIDUALE E RESPONSABILITA' SOCIALE IN UN HABITAT NATURALE VIOLENTATO Credits Foto • giovedì 2 aprile 2020 di Marisa Russo | Blog Molto poco si sa su questo micidiale virus, tante le ipotesi diffuse, dalle più inverosimili a quelle più probabili: sfuggito nell'uso gastronomico da pipistrelli, topi? o dovuto alla, voluta o non voluta, fuga da laboratori scientifici? o altro, certo sembra che è almeno favorito, nella diffusione e nell'aggravamento dei sintomi respiratori, dalle polveri sottili nell'aria dovute all'inquinamento atmosferico. Non a caso i gravi ammalati sono in maggioranza in zone più inquinate! Tutto sembra rivelare una conseguenza dell'agire sconsiderato degli esseri umani incoscienti dei propri limiti e della necessità del rispetto della Natura in cui devono essere inseriti! Mi soffermo su un altro sintomo dei malati da coronavirus, la perdita, oltre del gusto, dell'odorato. La prima comunicazione della persona avviene attraverso i cinque sensi. In questa epoca moderna siamo sempre maggiormente violentati anche nell'odorato, costretti a vivere tra odori cattivi, di tubi di scappamento d’auto, di immondizie ed altro, lontano da ambienti naturali, perdiamo il salutare piacere di recepire bei profumi di piante e fiori e di usufruire dei loro benefici poteri. L'importanza degli odori sugli organismi è sempre stata affermata dalle varie civiltà. Già il naso ha una forma che vuole comunicare tanto, è una piramide triangolare con il vertice in alto. Gli odori sono recepiti dalle membrane sensoriali che si trovano nelle arie superiori del naso, dalle cellule di Schultze, cellule nervose, ricettori primari i cui prolungamenti nervosi costituiscono le fibre del nervo olfattorio in comunicazione con il cervello, in particolare con l’ipotalamo, chiave regolatrice delle attività ormonali, determinando fenomeni dimostrati ed altri ancora da dimostrare. Alcune reazioni sono anche studiate dalla cosiddetta biochimica dei sentimenti! Non molto lontana nel tempo è la scoperta dell’organo di Jacobson, che ha dato nuovo sviluppo allo studio delle interazioni tra odori e mutamenti dell’organismo. Miti e Leggende evidenziano conoscenze perdute dei poteri dei profumi. In Giappone i Tengu sono ritenuti folletti dei boschi dai potenti poteri e non a caso sono rappresentati con grandi nasi. Nei Miti egiziani si racconta che la vita era infusa dagli Dei negli umani tramite le narici! Nella filosofia orientale i Gandharva sono semidei che si cibano solo di profumi di fiori e quindi sono grandi artisti e presiedono all’equilibrio psico_fisico degli umani. Non è casuale la quasi identità dei due vocaboli “inspirazione”, l’atto di inalare il profumo, ed “ispirazione”, lo stimolo alla creatività, con la sola aggiunta nel tempo della “n”, nell’intento di distinguerli! Tuttora viene bruciato incenso durante le cerimonie religiose cattoliche, perchè tale profumo elevi spiritualmente. Gli odori forti in stato di salute li recepiamo comunque, indipendentemente dalla nostra volontà, Kant definiva l’olfatto “il senso oltre la libertà”. In una ricerca spasmodica di beni e comodità materiali, in questi costruiti habitat inquinati siamo particolarmente travolti da odori nocivi senza libertà di scelta, quindi drammatico il messaggio simbolico del coronavirus che ci toglie questo essenziale senso di cui non abbiamo compreso il valore e che anzi abbiamo violentato!!! In questo periodo ci obbligano a stare a casa poichè la libertà individuale è meno importante della responsabilità sociale di divulgare il virus. Giusto così, anche se a volte si eccede nei controlli entrando nelle abitazioni private, mi hanno raccontato che bimbi spaventati l'hanno definita "una improvvisa invasione di marziani", dato gli equipaggiamenti con tute e maschere!!! La gentilezza dei proprietari non residenti, in loco perchè ligi e bloccati dai regolamenti, è riuscita però anche a superare il fastidio dell'invasione senza mandato!!!! Questa responsabilità sociale non va gestita anche in tempi meno gravi per la salute degli individui, per esempio non costringendoli ad inalare nocivi odori, con l'odorato senso che va al di là di ogni libertà individuale, per habitat violentati contro ogni esigenza naturale??? Quando questa pandemia, vogliamo crederci, sarà superata, piangendo le vittime, riusciremo a recepire la lezione dataci? In un essenziale recupero dell'unione di Scienza e Filosofia, nel tempo lacerata, saremo capaci di rivalutare la conoscenza dell'essere umano nella sua completezza, riusciremo a capire quale è il primo, vero vaccino sicuro ed innocuo: il rispetto della nostra umana natura? Foto "INALANDO PROFUMI" opera di Vittoria Donadio © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Marisa Russo - La pagina corrente è autogestita