Meteo: pressione in rapida diminuzione, due fronti perturbati raggiungono l’Italia

Un vortice ciclonico in movimento dal Regno Unito verso la Germania ha di fatto abbattuto il campo di alta pressione presente sull'Italia. Ciò favorirà l'arrivo di due sistemi perturbati che tra martedì e giovedì colpiranno molte regioni. Oggi, martedì, la prima perturbazione si muoverà da Ovest verso Est dispensando rovesci e temporali localmente intensi e con qualche grandinata. Tutto il Nord, la Toscana, il Lazio, l'Umbria e la Campania saranno a rischio piogge. Tempo più soleggiato, anche se spesso nuvoloso al Sud. Mercoledì la perturbazione sfilerà verso Nordest ancora con temporali, ma il tempo peggiorerà anche in Sicilia con rovesci. Si attivano forti venti meridionali, di Libeccio, sui mari occidentali. La seconda perturbazione raggiungerà l'Italia giovedì, segnatamente sulle regioni settentrionali dove le precipitazioni risulteranno forti soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure della Lombardia e del Triveneto. Più soleggiato sul resto delle regioni. I venti di Libeccio saranno ancora forti con raffiche fino a 60-70 km/h sul Mar Ligure e alto Tirreno. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, il sole splenderà su gran parte delle regioni, soltanto i rilievi del Triveneto e l'Appennino meridionale saranno interessati da qualche precipitazione, localmente sotto forma di temporale. I venti soffieranno ancora forti di Libeccio sul mar Ligure (agitato) e moderati di Ponente sul mar Tirreno (molto mosso).